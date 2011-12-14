فعالیت سه هزار و 200 سازمان مردم نهاد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، داود امینی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در نشست تخصصی تشکل های سازمان های مردم نهاد استان مرکزی افزود: 3 هزار و 250 سازمان مردم نهاد موجود در کشور در حوزه های مختلف فرهنگی، سلامت، خیرین، اعتیاد و زیست محیطی فعال هستند.

وی ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد از ظرفیتها و قابلیتهای فراوانی برخوردارند و می توانند در پیشبرد اهداف برنامه های فرهنگی و اجتماعی جامعه موثر باشند.

معاون امور سازمانهای مردم نهاد مرکز امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان مردم نهاد گفت: این طرح هم اکنون در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مردم در حال بررسی است.

امینی افزود: با تصویب نهایی طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد، این طرح مبنای کار سازمانهای مردم نهاد قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه مشارکت مردم را از شاخصه های ارزیابی سازمان های مردم نهاد عنوان کرد و گفت: تشکلهای مردم نهاد در طرح تحول اجتماعی که مقدمه طرح تحول اقتصادی است نقش بسزایی دارند.

در این نشست نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان ضمن بیان قابلیتهای خود در حوزه های مختلف بر لزوم توجه به نهاد های مردمی به منظور رشد و شکوفایی بهتر جامعه تاکید کردند.