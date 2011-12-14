به گزارش خبرگزاری مهر، «حرمان هور» نوشته علیرضا کمری، «دا» نوشته سید اعظم حسینی، «در کوچههای خرمشهر» نوشته مریم شانکی و «کفشهای سرگردان» نوشته سهیل فرجامفر از دیگر کتابهایی هستند که توسط انتشارات سوره مهر تجدید چاپ خواهند شد.
از کتابهای دیگری که برای چاپ مجدد راهی چاپخانه شدهاند، میتوان به «نامههای فهیمه» اثر علیرضا کمری، «آخرین شلیک» از سید قاسم یاحسینی، «جنگ پابرهنه» از رحیم مخدومی، «فرمانده من» از جمعی از نویسندگان، «کنار رود خین» از اشرف السادات مساوات و «مهمان صخرهها» از راحله صبوری اشاره کرد.
در این میان کتاب «دا» با داشتن نوبت یکصد و چهل و یکم و « فرمانده من» با پنجاه و دومین نوبت چاپ، بیشترین تعداد تجدید چاپ را از آن خود کردهاند. کتابهای مذکور تا یک ماه آینده راهی بازار خواهند شد.
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