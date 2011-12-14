بیانیه اخلاقی اوآنا به منظور کاهش خشونت در جهان تصویب شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، پنجاهمین سال تاسیس سازمان خبرگزاریهای آسیا - اقیانوسیه (اوآنا) با حضور وزیر خارجه تایلند و 50 تن از مدیران ارشد خبرگزاریهای عضو و میهمانان ویژه از دو قاره امروز در بانکوک برگزار شد.

وزیر امور خارجه تایلند در سخنرانی افتتاحیه این مراسم، با اشاره به پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورش طی سال گذشته، نشست اوآنا در بانکوک را مجال مناسبی برای شناخت و شناساندن بهتر تایلند و پیشرفت‌های آن به ملت‌های منطقه دانست.

«سورا پونگ تویچاچایکول» به پیشرفت‌ها و دست‌آوردهای اوآنا از زمان تاسیس آن در بانکوک (پنجاه سال پیش تا کنون) و چالش‌های پشت سر گذاشته شده اشاره کرد و لازمه موفقیت بیشتر اعضا و منطقه در آینده را منوط به همراهی و همکاری گروهی بیشتر اعضا ارزیابی کرد.

کمال اوزترک، رئیس دوره ای اوآنا (مدیر عامل خبرگزاری آناتولی) نیز در سخنان خود با اشاره به منشور سازمان خبرگزاری‌های آسیا - اقیانوسیه (اوآنا) بر ضرورت تلاش برای گسترش صلح و درک متقابل ملت‌های منطقه از یکدیگر و مقابله با هر نوع استعمارگرایی تاکید کرد.

وی همچنین بر لزوم گسترش آزادتر انتقال اخبار و اطلاعات در منطقه آسیا - اقیانوسیه با هدف از بین بردن اعمال نژادپرستانه تاکید کرد و با اشاره به مشکلات اقتصادی - اجتماعی آمریکا و اروپا از یک طرف و پویایی، طراوت و جمعیت جوان و پیشرفت‌های آسیا؛ سوق توازن قدرت جهانی به سمت آسیا را حقیقتی انکارناپذیر خواند.

رئیس دوره‌ای اوآنا همچنین به گسترش تاسف‌بار خشونت در جهان اشاره کرد و از اعضا خواست تا با تصویب بیانیه اخلاقی اوآنا گامی مثبت در راستای کاهش خشونت و گسترش صلح جهانی بردارند.

در ادامه این مراسم، اهداف و عملکرد اوآنا طی پنجاه سال گذشته و نقش آتی آن در قرن 21 مورد بررسی قرار گرفت.

پس از آن نیز بیانیه دستورالعمل‌های اخلاقی اوآنا به تصویب حاضران در نشست رسید. طی این بیانیه شش‌بندی، حاضران در مراسم بر ضرورت عبور از مرزهای موجود در مسیر جریان آزادانه اطلاعات به منظور تضمین صلح پایدار و شناخت غنای فرهنگی و اخلاقی یکدیگر، تلاش برای کاهش خشونت، حفظ حقوق بشر و گسترش انسانیت تاکید کردند.

خبرگزاریهای آناتولی ترکیه (رئیس دوره‌ای اوآنا)، کیودو ژاپن، شینهوا چین، یونهاپ کره جنوبی، برناما مالزی، آنتارا اندونزی، ایتارتاس روسیه، ترند و آذرتاج آذربایجان، مونتسامه مغولستان، وی ان ای ویتنام، کیو ان ای قطر، خبرگزاری تی ان ای تایلند، خبرگزاری ای کا پی کامبوج از حاضران در این مراسم بودند. خبرگزاری مهر نیز به نمایندگی از کشورمان در این نشست حضور داشت.