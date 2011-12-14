آذربایجان شرقی رتبه ششم بیمه محصولات زراعی و دامی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب ایرانی فام کل سطح باغات استان را بالغ بر 109 هزارو 251 هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان 90 هزارو 320 هکتار بارور می باشد و در سال زراعی 90–89 سطح بیمه باغات استان بالغ بر 26 هزارو 560 هکتار بود که به بیان دیگر، حدود 3/24 درصد کل باغات استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته که این میزان در مقایسه با سال قبل آن، 20 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: در طی این مدت شاهد افزایش 55 درصدی از نظر تعداد بیمه گذار محصولات باغی بوده ایم و در صورت در نظر گرفتن باغات بارور می توان اظهار داشت 29 درصد سطح باغات بارور استان زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گیرند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی میزان غرامت پرداختی به باغداران استان در سال زراعی 89- 88 را 180 میلیارد و 26 میلیون و 883 هزارو 931 ریال اعلام کرده و گفت: مبلغ غرامت پرداختی به باغداران از بابت خسارات وارده در اثر حوادث طبیعی در سال 90–89 حداکثر ظرف مدت 15 روز پرداخت خواهد شد.

ایرانی فام همچنین با اشاره به سطح زیر کشت محصولات زراعی شامل: کشت آبی و دیم استان در وسعت 780 هزارو 69 هکتار افزود: 28 درصد از کل محصولات زراعی استان در سال زراعی 90 –89 زیر پوشش بیمه ای قرار داشته و بر اساس برآورد کارشناسی 44 درصد از محصولات کشت پاییزه، زیر پوشش بیمه قرار گرفته بود که در مقایسه با سال زراعی قبل آن، 64 درصد افزایش سطوح بیمه ای در محصولات کشت پاییزه را شاهد بوده ایم .

وی میزان غرامت پرداختی به زارع های خسارت دیده در سال زراعی 89- 88 را 47 میلیارد و 634 میلیون و 774 هزارو 713 ریال اعلام کرده و یادآور شد: غرامت پرداختی در سال زراعی 90- 89 حدود 600 میلیاردریال پیش بینی می شود که پرداخت غرامت برای زارعین خسارت دیده استان 95 درصد انجام گرفته و در محصولات باغی نیز بیش از50 درصد پرداخت شده است ومابقی نیزظرف مدت 15روز آینده به حساب باغداران خسارت دیده واریزخواهدشد.

ایرانی فام با اشاره به اهمیت گسترش سطوح بیمه محصولات زراعی و باغی در تحقق اهداف توسعه ای دولت در بخش کشاورزی و ارتقا کمی و کیفی محصولات به همراه کاهش ریسک تولید و افزایش توان مقابله بهره برداران با حوادث ناخواسته در بخش کشاورزی گفت: با برنامه ریزی های کارشناسی شده، تحقق 100درصدی پوشش سطوح بیمه محصولات زراعی و باغی مورد توجه این معاونت بوده و تلاش سازمان در حل مشکلات تحقق این امر، بیش از پیش توسعه می یابد.