ابوالفضل زرویی نصرآباد نویسنده و طنزپرداز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان تالیف نخستین رمان خود با عنوان «عباس(ع)» گفت: کتاب در انتشارات نیستان حروفچینی شده و به پیشنهاد سید مهدی شجاعی می‌خواهیم اصلاحاتی در ساختار آن از نظر سطرها و صفحه‌ آرایی وارد کنیم که فکر می‌کنم تا بیست روز الی یک ماه آینده این اصلاحات نیز تمام و کتاب برای کسب مجوز به وزارت ارشاد ارائه شود و امیدوارم تا پایان سال جاری نیز به چاپ رسد.

وی ادامه داد: در این کتاب به صورت منولوگ به روایت داستانی از زبان 12 یا 13 شخصیت درباره حضرت عباس(ع) می‌پردازم و هر کدام از آنها برشی از زندگی حضرت عباس (ع) را ارائه می‌کنند.

به گفته زرویی این رمان از سال‌های پیش از تولد حضرت عباس(ع) تا زمان شهادت وی را در برمی‌گیرد اما به حوادث روز عاشورا اشاره نمی‌کند.

این نویسنده در بخش دیگری از این گفتگو درباره علت نپرداختن به موضوع کربلا در این کتاب، گفت: تا کنون هر چه درباره حضرت عباس(ع) روایت شده است در قالب نوحه و روضه و عزای روز عاشورا بوده است اما من در این کتاب از این قالب بیرون آمدم.

زرویی در ادامه با اشاره به اینکه نگارش این رمان به عنوان تجربه نخست وی در این حوزه بسیار سخت بوده است، اظهار کرد: من از اول هم مدعی رمان‌نویسی در این اثر نبودم؛ آن هم داستانی که از ابتدا پایان آن معلوم بود و دست نویسنده هم در نگارشش بسته.

وی تاکید کرد: این نوع نوشتن بر اساس اسناد به دلیل اینکه فضای پریدن مرغ ذهن را از نویسنده می‌گیرد برای من بسیار سخت بود ضمن اینکه گاهی مجبور بودم برای نوشتن از شخصیت اصلی، به اشقیا هم بپردازم.

زرویی ادامه داد: من در این کتاب سعی در نشان دادن مظلومیت حضرت عباس (ع) نداشتم ولی تلاش کردم آن را تبیین کنم. به عنوان مثال درباره علم ایشان سعی کردم مثال‌هایی بیاورم؛ گرچه در این زمینه تا کنون کمتر کتابی نوشته شده است.

این نویسنده در پایان گفت: البته من هم به فراخور شرایط این روزگار نمونه‌هایی را برای موضوعاتی از این دست پیدا کردم و خیلی هم بلند پروازی نکرده و متنم را به علم غیب منتسب نکرده‌ام.