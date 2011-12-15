فراخوان تل آویو برای بستن مسجدالاقصی/ فضاسازی مساجد استانبول جهت بانوان

دولت مالزی پورتال اسلام راه‌اندازی کرد

دولت مالزی پورتال جدیدی درباره اسلام راه اندازی کرده تا بعنوان منبع اطلاعات و راهنمایی مسلمانان این کشور درباره موضوعات مرتبط با تعالیم اسلام عمل کند.

جمال خیر بهارم از مسئولان امور اسلامی در کابینه نخست وزیر مالزی اظهار داشت: اطلاعات ارائه شده در این پورتال تمام ابعاد اسلام را دربرگرفته است. تمام موضوعات مربوط به دین اسلام چون غذای حلال و حج در این پورتال گنجانده شده است.

این پرتال اسلامی از سوی دولت مالزی این هفته به طور رسمی افتتاح شد. این پروژه از سوی وزارت توسعه اسلامی و واحد اجرایی مدرنیزه و طراحی مدیرت مالزی اجرا شده است.

جمال خیر بهارم اظهار داشت که تکنولوژی ابزار و راهکاری برای ارائه اطلاعات بهینه است، اما با تمام این اوصاف برخی منابع برای گسترش محتوای منفی مورد استفاده قرار می گیرند، از این رو راه‌اندازی منابعی که اطلاعات صحیح درباره اسلام ارائه کند بسیار ضروری است. ما باید با محتوای قابل اعتماد و موثق درباره اسلام آماده باشیم تا بتوانیم با سیل اطلاعات غلطی که درباره اسلام و مسلمانان ارائه می شود مقابله کنیم.

دولت استرالیا قوانین ضدنژادپرستی را در دستور کار قرار داده است

دولت استرالیا سیاست جدیدی را در پیش گرفته است که طی آن آموزش شهروندان درباره قوانین موجود برای دلگرم کردن جامعه متنوع فرهنگی و ارسال پیام عدم تحمل بی عدالتی نژادی و نژاد پرستی در دستور کار قرار گرفته است.

کیت لاندی دبیر پارلمانی امور مهاجرت و تنوع فرهنگی گفت: این سیاست جدید تصدیق می کند که درحال حاضر یک مشکل وجود دارد و ما باید آن را با استفاده از نیروی کامل قانون حل کنیم.

این ابتکار جدید برای استفاده کامل از قانون به عنوان بخشی از سیاستهای جدید دولت گیلارد در رابطه با تنوع فرهنگی اعمال می شود و طی آن دست دولت برای اعمال قوانین سخت تر به منظور توقف نژادپرستی باز می شود، از این رو دولت می تواند نقش پررنگ تری در اجرای این قانون داشته باشد.

به دنبال درخواست هلن اسزوک عضو کمیسیون تبعیض نژادی این سیاست جدید مورد بررسی قرار گرفت. این قانون جدید همچنین از بین بردن نژادپرستی در محل کار را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار داده است.

اردن در مورد بستن راه دسترسی شیب دار مسجدالاقصی هشدار داد

اردن به رژیم صهیونیستی نسبت به بستن راه دسترسی شیب دار به مسجد الاقصی در بخش شهر قدیمی قدس هشدار داد.

ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن اظهار داشت: اردن هرگونه تلاش رژیم صهیونیستی را برای تأثیرگذاشتن در اماکن مقدس قدس نمی پذیرد به ویژه میراثی که دربرگیرنده باب المغاربه که دیوار براق ختم می شود.

راه دسترسی شیب دار به مسجدالاقصی یک ساختار چوبی در مرکز است که عامل مناقشه پیچیده میان شهرداری شهر قدس و گروه هایی که نظارت بر بخشهای مسلمان و یهودی را در منطقه دیوار ندبه و مسجدالاقصی برعهده دارند بوده است. این راه چوبی از دیوار ندبه تا مسجدالاقصی امتداد دارد. این راه شیب دار در سال 2004 به عنوان یک اقدام موقتی پس از سقوط راه پیشین بنا شد.

شورای شهر قدس روز پنجشنبه 17 آلذر ماه دستور بستن این راه دسترسی شیب دار را صادر کرد و اظهار داشت که این راه چوبی هم خطر آتش گرفتن و هم خطر سقوط را ایجاد می کند و باید راه دیگری را جایگزین آن کرد.

اردن همچنین ماه گذشته هشدار داد که هر تهدید و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه اماکن مقدس می تواند به خشونت بی پایان در خاورمیانه منتهی شود.

صهیونیستها بدنبال بستن مسجدالاقصی به روی مسلمانان هستند

یک مقام صهیونیستی در شورای شهر قدس در تلاش برای تحت فشار قرار دادن مسلمانان به منظور پذیرش تخریب پل تاریخی باب المغاربه که به مسجد منتهی می‌شود خواستار بستن مسجدالاقصی به روز نمازگزاران مسلمان شد.

ساسون گابی از اعضای صهیونیست کمیته طراحی و ساخت شورای شهر قدس اظهار داشت که تمام ورودیهای مسجدالاقصی باید به روی نمازگزاران مسلمان بسته شود تا اوقاف اسلامی با تخریب این پل موافقت کند.

گابی اظهار داشت که می خواهد از تمام اعضای شورای شهر قدس امضا بگیرد و بسته شدن مسجدالاقصی را به روی مسلمانان تصویب کند و این اسناد را به وزارت داخلی رژیم صهیونیستی برای تصویب نهایی ارسال کند.

کمیته عالی اسلامی قدس این فراخوان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را نقض مستقیم آزادی نیایش عنوان کرد. این کمیته فراخوان بستن مسجدالاقصی به روی مسلمانان را تلاشی برای تحت فشار قرار دادن اوقاف برای تخریب پل تاریخی باب المغاربه دانست.

صهیونیستها بدنبال ممنوعیت پخش اذان

صهیونیستها و ساکنان اشغالگر سرزمین قدس که همواره با اقدامات تجاوزکارانه خود علیه مردم فلسطین وارد عمل شده اما با کمترین واکنشها از سوی جوامع غربی رو به رو بوده‌اند، این بار در صدد ممنوع کردن پخش اذان از بلندگوهای مساجد هستند.

ساکنان سرزمین اشغال شده فلسطین مدعی شده اند که پخش سنتی اذان که پنج بار در روز بانگ آن از گلدسته های مساجد به گوش می رسد برای آنها ایجاد مزاحمت می کند.

قرار است این موضوع در پارلمان رژیم صهیونیستی مطرح شود. آناستازیا میکائیل از اعضای این پارلمان صهیونیست که قرار است لایحه ممنوع کردن اذان با استفاده از بلندگوها را به پارلمان رژیم صهیونیستی ارائه کند ادعا کرد که صدای اذان در زندگی دیگران ایجاد اختلال می کند.

مساجد سرزمینهای فلسطینی سالهای متمادی است که برای پخش صدای اذان، از بلندگوهای مساجد استفاده می کنند اما مسئله اصلی این است که چرا این موضوع اکنون مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از مسلمانان با این لایحه ابراز مخالفت کرده و اظهار داشتند که با آن مقابله خواهند کرد.

مساجد استانبول برای زنان فضاسازی می‌شوند

مقامات دینی ترکیه با حمایت مفتی و سازمان دیانت ترکیه اقدام به اجرای پروژه ای در 3100 مسجد شهر استانبول کرده اند تا براساس آن فضایی برای حضور زنان در مساجد ایجاد و زنان مسلمان ترکیه بتوانند از حضور در فضای معنوی مساجد بهره ببرند.

کدری آوچی اردملی معاون مفتی استانبول در رابطه با این ستاد گفت: این ستاد با هدف ایجاد فضایی برای زنان در مساجد راه اندازی شده است، وقتی یک زن وارد یک مسجد می شود وارد خانه خدا شده است و باید از این فضای معنوی چون سایرین بهره ببرد، چرا که نزد خداوند زنان و مردان مساوی هستند و آنها از حقوق مشابهی برای عمل به آداب دینی خود برخوردارند.

به عنوان بخشی از این پروژه که با عنوان " فضاسازی مساجد برای زنان" اردملی گروه های 30 نفره ای را برای دیدن تمام مساجد استانبول اعزام کرد تا آنها گزارشهایی را درباره تسهیلات موجود برای زنان ارائه کنند، نتیجه گزارش این گروه بسیار تعجب برانگیز بود .

در این گزارش آمده است: بسیاری از مساجد استانبول فاقد هرگونه سرویس بهداشتی برای زنان است، هیچ وضوخانه ای در بیشتر مساجد برای آنها تعبیه نشده است و اکثر فضاهایی که به زنان اختصاص یافته به شدت نامتعارف و فاقد هرگونه تسهیلات سرمایشی و گرمایشی در فصول مختلف سال هستند.

براساس این طرح قرار است تا فوریه سال 2012 مساجد استانبول به شدت مسئله فضاسازی مساوی برای زنان و مردان را در دستور کار قرار دهند.

در مساجد بسیاری از کشورهای جهان هیچ فضایی برای حضور زنان در مساجد در نظر گرفته نشده است، به طور سنتی زنان مومن مسلمان در مساجد حضور نیافته اند اما این سنت در هر کشور اسلامی و شاید در هر مسجدی متفاوت باشد. در مساجد استانبول هدف این طرح, اختصاص فضای مناسب به زنان است به طوری که این فضای مناسب با پرده جدا نشود اما مسئله جدا ماندن زنان و مردان از یکدیگر هنگام اقامه نماز رعایت شود.

سازمان دیانت ترکیه به عنوان نهاد دولتی مسئول اداره مساجد نه تنها از این پروژه کاملا حمایت کرده است بلکه به ارائه توضیحات الهیاتی در این رابطه پرداخته است. در ماه نوامبر محمد گومز رئیس سازمان دیانت ترکیه با ایراد سخنرانی بی سابقه ای در این رابطه ایراد کرد.



زنان روبنده پوش از حضور در مراسم شهروندی کانادا منع می‌شوند

دولت کانادا در اقدامی که پیش بینی می‌شود خشم جامعه مسلمان را بدنبال خواهد داشت تمام زنان را از پوشاندن صورت خود در مراسم سوگند یادکردن بعنوان شهروند این کشور منع کرد.

جانسون کنی وزیر مهاجرت کانادا اظهار داشت تا کنون شکایتهایی از قاضیان اعطای شهروندی به مهاجران کانادا و اعضای پارلمان درباره حضور زنان با روبنده در مراسم سوگند یادکردن شهروندی این کشور دریافت کرده است.

کنی طی سخنرانی در مونترال تأکید کرد: تمام نامزدها باید صورت خود را هنگام سوگندیادکردن نشان دهند، سوگند شهروندی یک اقدام عمومی و ضروری است و نشان می دهد که شما به خانواده کانادا ملحق شده اید.

وزیر مهاجرت کانادا گفت: برخی قاضیان پرونده های شهروندی نسبت به این امر که برخی زنان مسلمان صورت خود را می پوشانند و درحقیقت این سوگند را ادا نمی کنند ابراز نگرانی کرده اند. آنها اظهار داشته اند که این امر یک مشکل شایع است. هر هفته یک منطقه از کشور با این وضعیت رو به رو هستید.

اظهارات کنی بر تمام زنانی که روبنده می پوشند تأثیرگذار خواهد بود، اما از سوی دیگر جامعه مسلمان استدلال می کند که این اقدام محدودیت و نقض آزادی های دینی مسلمانان محسوب می شود.

دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در کانادا نیز اظهار داشت که مخالفت وزیر شهروندی با روبنده زنان مسلمان اصول دموکراسی را زیر سؤال می برد و افرادی که از این نوع پوشش استفاده می کنند را وادار می کنند تا میان اعتقادات مذهبی خود و پذیرش شهروندی کانادا یکی را انتخاب کنند.

اقامه نماز 350 مسلمان پاریس در خیابانها برای دریافت مجوز ساخت مسجد

حدود 350 مسلمان پاریس روز جمعه این هفته نماز ظهر خود را در مقابل ساختمان شهرداری اقامه کردند تا از شهردار بخواهند با ساخت مسجد برای مسلمانان موافقت کند.

در ماه اکتبر مسلمانان پاریس با حمایت شهردار یکی از مناطق یک ساختمان متروکه به طور موقتی برای اقامه نمازهای جماعت در منطقه پوتو در نظر گرفته شد.

اما اکنون مسلمانان خواستار دریافت مجوز برای ساخت این مسجد و تدارک تسهیلات گرمایشی آن برای فصل زمستان هستند اما این درخواست با مخالفت برخی مقامات شهر پاریس رو به رو شده است. شهردار منطقه نانتوره مدعی شده است اجازه ساخت این مسجد با طرح توسعه محلی منافات دارد در نتیجه ساخت این مسجد بدون هیچ سرنوشت مشخصی رها شده است.

مسلمانان فرانسه که با کمبود مسجد و همچنین ممنوعیت رسمی اقامه نماز در خیابانها مواجه هستند مدتهاست که خواستار ساخت مساجد بیشتر برای پاسخگویی به نیازهای دینی خود شدند. مسلمانان فرانسه خود اعلام کرده اند تمایلی به اقامه نماز در خیابانها ندارند و تنها به علت کمبود فضای مسجد مجبورند صفوف نماز خود در ادامه صفوف نماز داخل مسجد در خیابانها تشکیل دهند.

از آنجا که مسلمانان اقامه نماز جمعه را بسیار مهم قلمداد می کنند برای شرکت در این فریضه عبادی از اقصی نقاط شهر گردهم جمع می شوند، همین امر موجب می شود فضای داخلی مساجد تکمیل شود. ممنوعیت اقامه نماز در خیابانهای پاریس از چندی پیش اجرایی شد. همچنین قرار است این محدودیت شهرهایی که جمعیت مسلمان قابل توجهی دارد را نیز در بربگیرد.



ممنوعیت حجاب در یک دانشگاه قزاقستان لغو شد

مقامات دانشگاهی در شمال غربی قزاقستان به دنبال تهدید دانشجویان دختر برای شکایت قانونی از این دانشگاه ممنوعیت حجاب را لغو کردند.

دانشجویان دانشگاه ساقتاقان بایشو اظهار داشتند که دیگر نمی توانند در کلاسهای درس شرکت کنند چرا که یک مقام مسئول در ورودی دانشگاه از ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه جلوگیری می کند.

دانشجویان نیز برای حل مشکل خود به دفتر حقوق بشر قزاقستان متوسل شده و پس از آن آقیزبک تلگنوف وکیل این دانشگاه با خالل خوسنوف رئیس دانشگاه دیدار کرد و طی این دیدار اظهار داشت که این مقررات نقش قانون اساسی قزاقستان است و به وی یادآور شد که جامعه با افراط گرایی مبارزه می کند نه اسلام.

این وکیل و برخی کارشناسان حقوق بشر از ائتلاف غیردولتی دفاع از حقوق بشر و آزادی، ستادی را با عنوان لغو ممنوعیت حجاب در این دانشگاه راه اندازی کرده اند.

پس از این اقدامات مقامات دانشگاه مجموعه گفتگوهایی را با حضور اساتید و دانشجویان ترتیب داده و پس از آن تصمیم لغو ممنوعیت حجاب در این دانشگاه اتخاذ شد، از این رو دانشجویان محجبه این دانشگاه از دو روز پیش با حجاب خود در کلاسهای درس شرکت کردند.