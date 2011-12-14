البرز میزبان جلسه کارگروه منطقه 4کشوری آموزش فنی و حرفه ای شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استان البرز میزبان کارگروه منطقه 4 کشوری با حضور جمعی از روسای ادارات و کارشناسان ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانهای تهران، سمنان، قم، قزوین و زنجان بود.

جلسه یادشده با حضور روسا و کارشناسان ادارات سنجش و ارزشیابی مهارت، آموزش، پژوهش و برنامه ریزی برگزار شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در این جلسه، برنامه های راهبردی سازمان را مورد توجه قرار داد و این امر را بسیار مهم ارزیابی کرد.

محمود محمدحسن در ادامه این جلسه بر اهمیت نقش تصمیم سازی کارگروه های کشوری در نظام تصمیم گیری سازمان تاکید کرد.

کارگروه های کارشناسی جداگانه ای تشکیل شد



در ادامه محسن گرجی دبیر جلسه کارگروه منطقه 4 کشوری به تبیین اهداف و دستور کار این جلسه پرداخت و کارگروه های کارشناسی جداگانه ای نیز تشکیل شد.

پس از تشکیل کارگروه های کارشناسی جداگانه، چگونگی بهبود مراکز سنجش دولتی و ایجاد مراکز سنجش خصوصی و ارزیابی روشهای مختلف تهیه متون آموزشی هماهنگ برای سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این زمینه، ارائه مدل جامعی برای تعیین میزان تعهدات آموزشی استانها نیز توسط کارشناسان این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



بنابر اعلام دبیر کارگروه منطقه 4، طرح نهایی، مورد توافق کارشناسان قرار گرفته و در جلسه آتی این کارگروه با حضور مدیران کل استانهای منطقه 4 کشوری به تصویب خواهد رسید.