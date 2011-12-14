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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۸

علیزاده:

موضوع گفتمان های دینی متناسب با نیاز استان ها بومی سازی می شود

موضوع گفتمان های دینی متناسب با نیاز استان ها بومی سازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر گفتمان و اندیشه جوان کشور گفت: موضوع گفتمان هایی دینی قابل طرح در حوزه های علمیه و دانشگاه ها متناسب با نیاز هر استان بومی سازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده در دوره آموزشی استادان و دبیران گفتمان های دانشجویی سراسر کشور تصریح کرد: در راستای ارتقاء سطح اثرپذیری گفتمان های دینی طرح شده در دانشگاه ها و حوزه های علمیه،  تلاش می شود علاوه بر شناسایی استادان بومی از پتانسیل های موجود در حوزه استادان استانهای همجوار استفاده شود.

علیزاده با بیان اینکه در سال گذشته دفتر گفتمان و اندیشه جوان موفق به برگزاری یک هزار و 500 گفتمان در سراسر کشور شد افزود: امسال تلاش می کنیم این رقم به 2 هزار و 500 گفتمان افزایش یابد.

وی عنوان کرد: ایجاد دو بانک اطلاعاتی استادات گفتمان و سوالات با دسته بندی موضوعی و تهیه چکیده گفتمان ها از فعالیت سال جاری این دفتر به شمار می رود.

وی افزود: انتشار نشریه تخصصی گفتمان و چاپ گفتمان ها به صورت موضوعی نیز به صورت مجلد کتاب در دستور کار دفتر قرار گرفته است.

علیزاده هم چنین از امضاء تفاهم نامه ای میان ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها و دفتر گفتمان و اندیشه جوان خبر داد.

وی افزود: به موجب این تفاهمنامه استان پس از اعلام اساتید خود به دفتر گفتمان و اندیشه جوان و اعلام موافقت از سوی این دفتر، تفاهم نامه امضاء شده و در ادامه بودجه اجرایی گفتمان به استان ها تعلق می گیرد.

وی هدف از برگزاری دوره آموزشی استادان و دبیران گفتمان های دانشجویی سراسر کشور را اطلاع از  نظرات استادان و دبیران گفتمان و دریافت بازخوردهای گفتمان عنوان کرد.

کد مطلب 1483795

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