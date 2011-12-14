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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۲

ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در کرمان تشکیل شد

ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در کرمان تشکیل شد

کرمان - خبرگزاری مهر: ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در استان کرمان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان اولین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی گفت: پیشگیری از وقوع جرم از وظایف اصلی قوه قضائیه است و ما باید با برنامه ریزی و هماهنگی با کارگزاران امر انتخابات بر رفتارهای نامزدهای احتمالی و قطعی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ستادها و هواداران آنها نظارت داشته باشیم.

حجت الاسلام علی توکلی ادامه داد: این ستاد باید با بیان قوانین و مقررات و توجیه و ارشاد و تذکر از تخلفات احتمالی انتخاباتی پیشگیری کند.

حجت الاسلام توکلی گفت: انتخابات آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید تمام همت خود را برای برگزاری با شکوه آن به کار گیریم.

وی از تشکیل این ستاد در همه شهرستانهای استان کرمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با انجام وظیفه کامل این ستادها از هرگونه تخلف و تنشی در انتخابات جلوگیری شود.


 
کد مطلب 1483796

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