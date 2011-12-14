15 هزارجلد کتاب "شوق دیدار" در هرمزگان توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده با اشاره به توزیع 15 هزار جلد کتاب "شوق دیدار" در هرمزگان، بیان داشت: کتاب شوق دیدار، شرح دعای نهم صحیفه سجادیه است که به قلم آیت الله مهدی احدی از اساتید درس خارج فقه حوزه علمیه قم به رشته تحریر درآمده است.

وی افزود: توزیع این کتاب از برنامه های جنبی همایش ملی انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) و توزیع آن در راستای تبیین زوایای مختلف شخصیت والای چهارمین پیشوای شیعیان جهان از روز گذشته در استان هرمزگان آغاز شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اظهار داشت: کتاب شوق دیدار بین مدارس، دانشگاه ها، مراکز علمی و فرهنگی، حوزه های علمیه، مساجد و کانونهای فرهنگی هنری استان در حال توزیع است.

وی اظهار داشت: در این کتاب با استفاده از دعای نهم صحیفه سجادیه، هشت قدم سلوکی به صورت روان، ساده و قابل فهم بیان شده است.

مریدی زاده در ادامه بیان داشت: مسابقه کتابخوانی " شوق دیدار نیز پس از برگزاری همایش برگزار می شود و به نفرات برتر آن نیز جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

اولین همایش ملی انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) چهارشنبه 30 آذر مصادف با 25 محرم با حضور اندیشمندانی استانی، ملی و بین المللی در دو بخش مقاله و سخنرانی در بندرعباس برگزار می شود.