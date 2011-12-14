  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

در دیدار فردا/

تیم فوتبال ذوب آهن با تمام قوا به مصاف مس کرمان می رود

تیم فوتبال ذوب آهن با تمام قوا به مصاف مس کرمان می رود

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم ذوب‌آهن در دیدار فردای تیمش مقابل مس کرمان همه بازیکنان خود را در اختیار دارد و همه بازیکنان ذوب‌آهن می‌توانند در دیدار این تیم مقابل مس کرمان به میدان بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن که فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مقابل مس کرمان به میدان می‌رود،‌همه بازیکنان خود را در اختیار دارد و تیم اصفهانی می‌تواند از همه آنها در این مسابقه استفاده کند.

ذوب‌آهن تا هفته گذشته سینا عشوری را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت اما هفته گذشته و در دیدار ذوب‌آهن مقابل سپاهان مصدومیت این بازیکن برطرف شد تا ذوب‌آهن با تمام قوا مقابل مس کرمان به میدان برود.

البته قاسم حدادی‌فر هافبک ذوب‌آهن پنجشنبه گذشته راهی تبریز شد تا دوران خدمت سربازی خود را در تیم تراکتورسازی تبریز طی کند بنابراین تا فصل آینده در تیم ذوب‌آهن بازی نمی‌کند.

دیدار تیمهای ذوب‌آهن و مس کرمان از ساعت 15 فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1483804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها