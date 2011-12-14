تیم فوتبال ذوب آهن با تمام قوا به مصاف مس کرمان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن که فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مقابل مس کرمان به میدان می‌رود،‌همه بازیکنان خود را در اختیار دارد و تیم اصفهانی می‌تواند از همه آنها در این مسابقه استفاده کند.

ذوب‌آهن تا هفته گذشته سینا عشوری را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت اما هفته گذشته و در دیدار ذوب‌آهن مقابل سپاهان مصدومیت این بازیکن برطرف شد تا ذوب‌آهن با تمام قوا مقابل مس کرمان به میدان برود.

البته قاسم حدادی‌فر هافبک ذوب‌آهن پنجشنبه گذشته راهی تبریز شد تا دوران خدمت سربازی خود را در تیم تراکتورسازی تبریز طی کند بنابراین تا فصل آینده در تیم ذوب‌آهن بازی نمی‌کند.

دیدار تیمهای ذوب‌آهن و مس کرمان از ساعت 15 فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.