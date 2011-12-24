فسا در اجرای مصوبات سفر با کمبود اعتبار مواجه است

محمد حسن دوگانی در گفتگو با مهر بیان کرد: در سفرهای اول و دوم هیئت دولت به استان فارس بیشتر طرح ها به پروژه های عمرانی اختصاص داشتند که از جمله آن میتوان به مصوبات بزرگراه ها، راه های آهن و بیمارستانها اشاره کرد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و کوهستانی استان فارس و عقب ماندگیهایی که در زمینه صنایع به ویژه صنعت راه و صنایع سنگین در استان وجود داشت و همچنین به دلیل حجم بالای مصوبات، اجرای آنها منوط به صرف اعتبارات زیادی است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عقب ماندگی های 50 ساله استان فارس را نمیتوان با مصوبات چهار ساله به پایان رساند.

دوگانی با اشاره به برخی از مصوبات نیمه تمام در شهرستان فسا گفت: در این راستا می توان به احداث سالن پنج هزار نفری فسا، بزرگراه فسا- سیرجان، احداث دانشگاه دولتی فسا، توسعه فرودگاه فسا و راه آهن شیراز- فسا- گل گهر-بندرعباس اشاره کرد که این مصوبات یا هنوز آغاز نشده اند و یا اینکه در مراحل مطالعاتی و نیمه تمام هستند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اغلب بودجه های مربوط برای انجام مصوبات استان فارس در بودجه های سال 90 دیده شده بود اما بعضی از این مصوبات در بودجه سال 91 و کمیسیون ماده 215 برای تامین بودجه به تصویب رسیده اند.