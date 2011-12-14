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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۷

عصر پنجشنبه در مشهد/

شاگردان خداداد به مصاف اتکای گرگان می روند

شاگردان خداداد به مصاف اتکای گرگان می روند

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال ابومسلم خراسان عصر پنجشنبه به مصاف اتکای گرگان می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته یازدهم رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال کشور فردا عصر تیم ابومسلم خراسان در مشهد پذیرای اتکای گرگان خواهد بود.

شاگردان خداداد عزیزی در حالی باید رودروی نماینده فوتبال گرگان قرار بگیرند که هفته گذشته در دیدار خارج از خانه توانسته بودند تیم قدرتمند و پرمهره استیل آذین سمنان را شکست دهند.

این دیدار فردا پنجشنبه از ساعت 14 در ورزشگاه تختی مشهد برگزار می شود.

تیم فوتبال ابومسلم خراسان هم اکنون با 12 امتیاز در رده هفتم گروه الف مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشور قرار دارد.

کد مطلب 1483827

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