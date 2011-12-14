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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۹

ابهام در لیست کاندیده های انتخاباتی تشکل جمعیت حامیان ولایت آذربایجان شرقی

ابهام در لیست کاندیده های انتخاباتی تشکل جمعیت حامیان ولایت آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: دبیر شمالغرب جمعیت حامیان ولایت تصریح کرد: این جمعیت علی رغم داشتن جلسات متعدد با چهره های سیاسی مطرح استان آذربایجان شرقی و برخی از کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی، هنوز به صورت قطعی به لیست نهایی خود نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد وکیلی در جمع خبرنگاران افزود: این تشکل سیاسی که بر مبنای اعلام وفاداری به آرمان های انقلاب اسلامی شکل گرفته است و تمام تلاش خود را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خواهد کرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر دفع حداقلی و جذب حداکثری، مسئولان را به اجابت این فرمایش رهبر انقلاب دعوت کرده و گفت: همه آن هایی که اساس نظام، ولایت فقیه و اجابت گفته های ایشان را سرلوحه منظومه فکر سیاسی خود می دانند جزو حامیان ولایت محسوب می شوند.

بهزاد وکیلی همچنین گفت: در شرایطی که دشمنان درصدد هستند انتخابات مجلسی که پیش روی داریم حضور مردم را کم رنگ جلوه دهند، از چندین ماه  قبل می توان شور و تکاپوی انتخابات را در جامعه تا حدی که قانون اجازه می دهد، دید.

این فعال سیاسی یادآور شد: در همه حال مسئولان باید شرایطی را فراهم کنند تا مردم در اننخابات و تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی حضور پر رونقی داشته باشد.

وی همچنین اظهار داشت: در هر حال این مردم خدا جو وهمیشه در صحنه هستند که در طول انقلاب افتخارات بزرگی را برای میهن اسلامی خود کسب کردند و باید همیشه قدر دان آنان بود. 

کد مطلب 1483830

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