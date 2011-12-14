به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان در همایش تجلیل از فعالان حوزه پژوهش در دانشگاه لرستان اظهار داشت: همایش معاونان دانشگاههای غرب کشور با مدیران صنایع دفاعی هفتم و هشتم دی ماه در دانشگاه لرستان برگزار می شود.

نایب زاده در ادامه سخنان خود افزود: در حوزه فعال سازی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه لرستان، رایزنی هایی را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دفاع داشته ایم و معتقدیم که باید با برقراری ارتباط با صنعت به سمت درآمدزایی برویم و در همین راستا نیز این همایش را برگزار خواهیم کرد.

وی بر ضرورت راه اندازی آموزشهای مجازی در دانشگاه لرستان در راستای ایجاد درآمدزایی تاکید کرد و یادآور شد: در حال حاضر 20 دانشگاه در سطح کشور به سمت آموزشهای مجازی رفته اند زیرا آموزش مجازی به فضای فیزیکی نیاز ندارد و همه هزینه های اولیه که همان تهیه جزوه الکترونیکی است را از طریق معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم می توان دریافت.

نایب زاده همچنین به بدهکاری 216 میلیون تومانی این دانشگاه در حوزه نشریات الکترونیکی به پایگاه های اطلاعاتی اشاره کرد و بیان داشت: با رایزنیهای صورت گرفته این بدهی قسط بندی شده و در حال حاضر با پرداخت ماهانه 50 میلیون تومان، نشریات الکترونیکی در دانشگاه لرستان قابل دسترسی هستند.