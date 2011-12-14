محفل ادبی "9 دی" در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دادی با تاکید بر لزوم پاسداشت این حماسه دینی و ملی گفت: شعرا و ادبا همواره نقش تاثیرگذاری در تبیین ابعاد مختلف انقلاب اسلامی ایران داشته اند و برگزاری این محفل ادبی می تواند در تولید آثار ماندگار درخصوص حماسه عظیم ملت ایران در نهم دی ماه تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به اهمیت نقش رهبر معظم انقلاب در آشکارسازی ابعاد فتنه سال 88 گفت: پیوند عمیق ملت ایران با آرمانهای نظام جمهوری اسلامی در نهم دیماه و بهره‌گیری از منویات مقام عظمای ولایت که نشان از بصیرت انقلابی آنان داشت تمام محاسبات دشمنان اسلام و ایران را به هم ریخت.

وی همچنین از حضور فعال اصحاب فرهنگ و هنر در برنامه های بزرگداشت یوم الله 9 دی در سال گذشته خبر داد.

دادی همچنین مردم تبریز را پیشتاز در مسائل انقلاب و آغازگر این حماسه عظیم در هشتم دی ماه 88 دانست.

وی افزود:‌ ویژه نامه "حماسه 9 دی" در رابطه با حماسه مردم ایران در این روز، توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز منتشر شده و در مراسم گرامیداشت این روز توزیع می‌شود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل برگزاری نمایشگاه کتاب و برپایی نشست های بحث، بررسی و تحلیل علل و عوامل فتنه های اخیر جهت آگاه سازی عموم را از جمله برنامه های این روز عنوان کرد.

گفتنی است این محفل ادبی،‌ هفتم دی ماه 1390 ساعت 15 در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار می شود.