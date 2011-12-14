بررسی مشکلات اجتماعی در جلسه فرمانداری ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه به ریاست معاون سیاسی انتظامی فرماندار ساوجبلاغ تشکیل و وی در این جلسه اظهار داشت: ادارات مربتط باید کمک کنند تا اقداماتی انجام شود و باز خورد این جلسه بستگی به برنامه های ارائه شده از طرف ادارات دارد.

ابولقاسم پالیزگیر عنوان کرد: مسائل قابل طرح و بررسی شامل الف) مشکلات و نیازهای بانوان، ایثارگران، و جوانان درابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و بهبود شاخص های مربوطه است ب) کانونهای آسیب پذیر اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود شاخصهای مرتبط به ویژه شاخصهای زیر میانگین کشوری است.

وی افزود: ج) کاهش اثرات ناشی از آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، سرقت، فرار از منزل د) کمک به اقشار آسیب پذیر ه) هماهنگی نهادهای متولی امور فرهنگی در ساوجبلاغ ط) طراحی و ساماندهی مراکز فرهنگی و گلزار شهدا.

آمار و علل طلاق باید مورد بررسی قرار گیرد

پالیزگیر ادامه داد: به طور مثال آمار طلاق و علل آن باید مورد بررسی قرارگیرد و مشخص شود آیا به دلیل اشتغال یا اعتیاد یا موارد دیگری صورت می گیرد.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار ساوجبلاغ از ادارات درخواست کرد برنامه های اجرایی و پیشنهادی و اعتبارات مورد نیاز خود را به فرمانداری ارسال کنند تا به تناسب برنامه های قابل اجرا اقدامات لازم به عمل آید.

همچینن در این جلسه پس از ارائه نظرات حاضرین موارد زیر به تصویب رسید.

ادارات ساوجبلاغ موظف به ارائه راهکار و اعتبارات مورد نیاز برای مسائل اجتماعی هستند

اعضا این جلسه موظف به ارائه برنامه های پیشنهادی، راهکارها، شاخصها و اعتبارات مورد نظر اقدام نمایند و تا تاریخ پایان آذر ماه 1390 نتیجه را به فرمانداری ارسال کنند.

همچنین مقرر شد اعضا حاضر در جلسه صورت گرفته در این زمینه را جمع بندی و ظرف یک هفته آینده به فرمانداری ارسال کنند.

مقرر شد نیروی انتظامی شهرستان ساوجبلاغ نسبت به تکمیل فرم اطلس اجتماعی تا تاریخ 27 هر ماه اقدام و به فرمانداری ارسال تا به استانداری کنند.

اعضای کارگروه اجتماعی با اطلاعات کافی در جلسات حاضر شوند

همچنین مقرر شد برای هر جلسه یکی از بندهای ماده 11 از وظایف کارگروه تخصصی امور اجتماعی - فرهنگی و خانواده به عنوان دستور جلسه در نظر گرفته شود و اعضا هم با اطلاعات کافی و ارائه راهکار در جلسه نقطه نظرات اجرایی خود را اعلام کنند.

اداره ثبت احوال نیز موظف شد آمار طلاق و علل آن را از سال 85 تاکنون را تا تاریخ پایان آذر 1390 به فرمانداری ارسال کند تا درجلسات بعدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.