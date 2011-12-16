به گزارش خبرنگار مهر، قسمت اول این مجموعه روز دوشنبه 22 آذر ماه از شبکه سوم پخش شده است. در "دو فوریتی" مهران رجبی به عنوان مجری در مقابل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به نحوی که هویت نماینده با توجه به نزدیک شدن به انتخابات دوره نهم مجلس قابل شناسایی نیست.

طراحی سئوال، دکور و گرافیک این برنامه جدید بوده و به احتمال زیاد پخش آن تا انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت. این مجموعه دومین کار عطشانی در قالب سیاسی بعد از "لطفا رای ندهید" در تلویزیون است.

عوامل تولید این مجموعه عبارتند از:تهیه کننده و کارگردان:علی عطشانی، مجری طرح: مهدی نبی زاده، نویسنده: حسن محمدی، جانشین تولید و امور مالی: اصغر عطشانی، مجری: مهران رجبی، تصویربرداران: کسری آتشی مصطفی مقتصدی، دستیار تصویر:مسعود نصیری، دستیار تهیه:روزبه شام بیاتی، مهدی بایراملو، طراح و مجری دکور:مسعود نور محمدی، صدابردار:علی محسن سجادی، مدیر تولید: ساسان گلستانه، تویلد و هماهنگی شهرستانها: سروش حسینجانی، تدوین و صداگذاری: حامد سنوبری، دستیار تدوین:مصطفی توسلی، گرافیک: مارال میرزایی.

علی عطشانی ساخت فیلم هایی چون "دموکراسی تو روز روشن"، "در امتداد شهر" و "تلفن همراه رئیس جمهور" را برعهده داشته است. هفته آینده نیز فیلم "در امتداد شهر" وی نیز اکران عمومی می شود.