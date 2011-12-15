کمپین بین المللی درمخالفت با تهدیدایران و سوریه/ به اسرائیل فشار آورید

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش جهانی عدالت مالزی با راه اندازی این کمپین از شهروندان جهان برای پیوستن به این حرکت برای جلوگیری از یک فاجعه عظیم در غرب آسیا دعوت کرده است.

در بیانیه این جنبش در فراخوان این کمپین آمده است: بجای فشار بر ایران برای ادامه برنامه هسته ای که بارها صلح آمیز بودن آن اعلام شده است ، به اسرائیل فشار آورید.

در این بیانیه آمده است که از بین بردن زرادخانه های هسته ای اسراییل می تواند قدم مثبتی به سوی صلح در منطقه باشد.

در این فراخوان همچنین دخالت نظامی خارجی در سوریه تهدیدی برای کل منطقه توصیف شده و فشار برای تغییر رژیم در سوریه را مرتبط با فشار و تهدید ایران به حمله نظامی دانسته است.

دراین فراخوان تاکید شد: بحران در سوریه از طریق گفت و گو و مذاکره بین معترضان و دولت قابل حل و فصل است و مداخله نظامی اوضاع در این کشور و منطقه را پیچیده تر خواهد کرد.

لازم به یادآوری است که جهت شرکت در این فرخوان می توانید اینجا را کلیک کنید.