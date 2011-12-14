رفع مشکلات آب و فاضلاب هرمزگان نیازمند کمک نمایندگان مجلس است

وی با تاکید بر ضرورت نگاهی ویژه دربحث تخصیص اعتبارات افزود: اجرای طرح های فاضلاب به خصوص درشهرهای ساحلی استان هرمزگان به علت بالابودن سطح آبهای زیرزمینی وعدم نفوذ پذیری با مشکلاتی چون روان شدن فاضلاب در کوچه و معابر مواجه هستند که علاوه بر آلودگیهای زیست محیطی در برخی محلات امکان زندگی را ناممکن ساخته است.