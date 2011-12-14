رفع مشکلات آب و فاضلاب هرمزگان نیازمند کمک نمایندگان مجلس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خادمی بیان داشت: هرمزگان از جمله استانهایی است که بیشترین مشکلات را در بخش فاضلاب دارد که امید است در سفر هیئت دولت به استان هرمزگان و طی مذاکرات نمایندگان مردم در مجلس با وزیر نیرو، لزوم تخصیص اعتبارات مورد نیاز طرح های فاضلاب پررنگ تر دیده شود.
وی با تاکید بر ضرورت نگاهی ویژه دربحث تخصیص اعتبارات افزود: اجرای طرح های فاضلاب به خصوص درشهرهای ساحلی استان هرمزگان به علت بالابودن سطح آبهای زیرزمینی وعدم نفوذ پذیری با مشکلاتی چون روان شدن فاضلاب در کوچه و معابر مواجه هستند که علاوه بر آلودگیهای زیست محیطی در برخی محلات امکان زندگی را ناممکن ساخته است.
خادمی در ادامه با بیان اینکه هرمزگان در بخش شیرین سازی آب از استانهای پیشقدم کشور است، اظهار داشت: در این زمینه توانسته ایم با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی آب مورد نیاز شهرهای درگهان، سوزا، بندرلنگه و برخی از جزایر نظیر هرمز، هنگام و لارک را تامین کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ادامه داد: با این وجود به منظور رفع کامل مشکلات موجود در این بخش نیاز به حمایت همه جانبه نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی داریم.
خادمی تاکید کرد: با توجه به اینکه طی چند سال اخیر وزارت نیرو بسیاری از مشکلات را از طریق اعتبارات ملی مرتفع کرده اما انتظار داریم که نمایندگان استان هرمزگان در مجلس طی رایزنی با وزیر نیرو ما را در رفع چالشهای باقی مانده یاری رسانند.
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