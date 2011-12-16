تغییر یک رشته دانشگاهی در دنیا به کندی انجام می شود

بیژن نوباوه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت آموزش و پرورش به دنبال تغییرات جدی در نظام آموزشی است اما اگر این تغییرات تاثیری در نظام کلی آموزش و پرورش نداشته باشد انجام آن نه تنها به صلاح نیست بلکه تاثیر منفی نیز خواهد داشت.

وی اضافه کرد: تغییر در نظام آموزشی یعنی ایجاد یک پروسه نظام مند و تحقیق شده و تغییرات جدی در نظام آموزشی اگر تاثیری در نظام کلی آموزشی نداشته باشد ممکن است تاثیر منفی برجای بگذارد.

نوباوه یادآور شد: باید دید که این تغییرات چقدر پایه های فکری و تحقیقاتی دارد. ما در نظام آموزش و پرورش چندین بار تغییرات داشته ایم که این خود می تواند باعث نابسامانی شود و سئوال این است که آیا این تغییر از همان گروه تغییرات است یا تفاوت دارد.

وی با اشاره به دوره های مختلف تغییراتی برای نظام آموزشی کشور گفت: تغییرات در نظام آموزشی کشور از جمله تغییرات مهم در یک کشور زیرا تغییراتی دیربازده است و از همین رو باید تحقیقات وسیعی در این باره انجام گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تغییرات شکلی را از تغییرات محتوایی جدا ندانست و گفت: اکنون تغییرات محتوایی برای نظام آموزشی ما ضروری تر از تغییرات شکلی است چرا که تغییرات فرهنگ آموزش و محتوایی برای نظام آموزشی ما ارزشمند است.