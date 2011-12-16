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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

نوباوه در گفتگو با مهر:

تغییر یک رشته دانشگاهی در دنیا به کندی انجام می شود

تغییر یک رشته دانشگاهی در دنیا به کندی انجام می شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است برای تغییرات در یک نظام آموزشی باید مطالعه صورت گیرد چرا که در دنیا نیز برای تغییر در یک رشته دانشگاهی تغییرات به کندی و با مطالعه بسیار انجام می گیرد.

بیژن نوباوه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت آموزش و پرورش به دنبال تغییرات جدی در نظام آموزشی است اما اگر این تغییرات تاثیری در نظام کلی آموزش و پرورش نداشته باشد انجام آن نه تنها به صلاح نیست بلکه تاثیر منفی نیز خواهد داشت.

وی اضافه کرد: تغییر در نظام آموزشی یعنی ایجاد یک پروسه نظام مند و تحقیق شده و تغییرات جدی در نظام آموزشی اگر تاثیری در نظام کلی آموزشی نداشته باشد ممکن است تاثیر منفی برجای بگذارد.

نوباوه یادآور شد: باید دید که این تغییرات چقدر پایه های فکری و تحقیقاتی دارد. ما در نظام آموزش و پرورش چندین بار تغییرات داشته ایم که این خود می تواند باعث نابسامانی شود و سئوال این است که آیا این تغییر از همان گروه تغییرات است یا تفاوت دارد.

وی با اشاره به دوره های مختلف تغییراتی برای نظام آموزشی کشور گفت: تغییرات در نظام آموزشی کشور از جمله تغییرات مهم در یک کشور زیرا تغییراتی دیربازده است و از همین رو باید تحقیقات وسیعی در این باره انجام گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تغییرات شکلی را از تغییرات محتوایی جدا ندانست و گفت: اکنون تغییرات محتوایی برای نظام آموزشی ما ضروری تر از تغییرات شکلی است چرا که تغییرات فرهنگ آموزش و محتوایی برای نظام آموزشی ما ارزشمند است.

کد مطلب 1483858

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