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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

رزاقی در گفتگو با مهر:

راهکارهای استحکام خانواده و آیین همسرداری در قدس بررسی شد

راهکارهای استحکام خانواده و آیین همسرداری در قدس بررسی شد

قدس - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی شهرداری قدس از برگزاری همایش همسرداری ویژه بانوان و راهکارهای استحکام خانواده در این شهرستان خبر داد.

علی رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری قدس طی مناسبتهای مختلف سال، برنامه های متعددی را برای اقشار مختلف اعم از فرهنگیان،‌ بانوان، دانش آموزان، دانشجویان و .... در این شهرستان برگزار می کند.

وی افزود: در این زمینه مدیریت شهری قدس اهتمام ویژه ای را برای افزایش استحکام بنیان خانواده و ارائه نکات مربوطه به شهروندان دارد.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا با همکاری شهرداری و خـانه فرهنـگ عـلامـه دهخدا با هدف تحکیم روابـط بین همسران و تقویت پایــگاه خانـواده به عنـوان کـوچکــترین اجتـماع در جـامــعه، همایـش همسـرداری ویژه بانوان برگزار شد.

رزاقی ادامه داد: در همایش مذکور که با استقبال بی نظیر بانوان شهرستان قدس مواجه شد، یکی از کارشناسان و مشاوران توانمند و مجرب نکاتی را در مورد روابط بین زوجین در خانواده، توجه به فرزندان و ... ارائه کرد.

کد مطلب 1483867

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