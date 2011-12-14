150 هزار واحد مسکونی فرسوده در کشور نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 70 هزار بافت فرسوده در کشور شناسایی شده است، اظهارداشت: تا کنون پنج هزار و 400 هکتار از بافت های فرسوده کشور نوسازی و بهسازی شده اند.

وی بیان کرد: وزات راه و شهرسازی و شهرداری ها باید سیاست های راهبردی خود را طوی اتخاذ کنند که تا پیان برنامه پنج توسعه کشور 10 درصد بافت های فرسوده کشور نوسازی شوند.

وی با اشاره به اینکه نوسازی بافت های فرسوده نیازمند تعامل مردم و سرمایه گذاری بخش خصوصی است، عنوان کرد: شهرداری ها باید سفیر سازندگی در بافت های فرسوده باشند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بافت های فرسوده افزایش یافته است، گفت: در سال 89 نسبت به سال 86 شش برابر افزایش پرداخت تسهیلات نوسازی را درکشور داشته ایم.

کیان پور از پرداخت تسهیلات نوسازی به 60 هزار واحد مسکونی در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: امسال این تسهیلات برای پرداخت به 150 هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است.

طرح نوسازی 55 هزار هکتار بافت فرسوده به شهرداری ها ابلاغ می شود

معاون وزیرراه و شهرسازی گفت: تا پایان امسال طرح بهسازی و نوسازی 55 هزار هکتار بافت فرسوده به شهرداری ها ابلاغ خواهد شد.

کیان پور با اشاره به اینکه تهیه طرح های بهسازی و نوسازی به عنوان یک اقدام مهم و پایه ای به شدت مورد توجه دولت است، ادامه داد: با تلاش سازمان عمران و بهسازی شهری ایران برای 42 هزارهکتار طرح بهسازی و نوسازی تهیه شده است.

وی عنوان کرد: تاکنون 12 هزار هکتار از این طرح ها پس از تصویب مراجع قانونی به شهرداری ها برای اجرا ابلاغ شده و سازندگان می توانند براساس ضوابط و مقررات مربوط نسبت به نوسازی و تجمیع واحدهای فرسوده اقدام کنند.

به گفته وی ابلاغ 17 هزار هکتار دیگر نیز به زودی انجام می شود.

وجود 586 هکتار بافت فرسوده مصوب در خراسان جنوبی

وی تصریح کرد: خراسان جنوبی در شش شهر با مساحت 586 هکتار بافت فرسوده مصوب دارد.

معاون وزیرراه و شهرسازی عنوان کرد: بیشترین بافت فرسوده خراسان جنوبی به ترتیب در شهرستانهای فردوس و بیرجند است.

وی با اشاره به اینکه طرح مطالعاتی پنج شهر خراسان جنوبی در دست مطالعه است، ادامه داد: طرح مطالعاتی برای سه شهر در حال عقد قرار داد و دو شهر دیگر نیز به مرحله مطالعاتی خواهد رسید.

کیان پور گفت: دولت برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت جهت نوسازی بافت های فرسوده خراسان جنوبی هیچ گونه محدودیتی ندارد و هر تعداد متقاضی که برای نوسازی مراجعه کنند به آنها تسهیلات پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بیان داشت: این شرکت امسال یک میلیارد تومان برای بافت های فرسوده خراسان جنوبی اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه عمران و بهسازی ایران در بحث سکونت گاه های غیر رسمی به عنوان محرک وارد عرصه می شود، افزود: کمک اصلی را در این زمینه را باید دستگاه های اجرایی داشته باشند و پروژه های محرک که زمینه توانمند سازی را مهیا و اجرا کنند.