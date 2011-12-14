مجموعه ورزشی شهید بهشتی دادگستری کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت مجموعه ورزشی شهید بهشتی دادگستری استان کرمانشاه در شهریور ماه سال 1389 در زمینی به مساحت تقریبی دو هزار متر مربع شروع شد.

این مجموعه شامل زمین چند منظوره فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال و سالن بدنسازی و ورزشهای دیگر از جمله تنیس روی میز و فوتبال دستی است.

زیر بنای این مجموعه که شامل سالن چند منظوره، سالن بدنسازی، سالن ورودی، سرویس بهداشتی وموتورخانه است یک هزار و 505 مترمربع است.

مساحت محوطه و فضای سبز مجموعه 750 متر مربع است که در فضایی بسیار زیبا ساخته شده است.

در این مجموعه که در نوع خود ممتاز است، از سیستم ایرواشر برای تامین سرمایش و گرمایش سالن استفاده شده و کفپوش این سالن از نوع پارکت چوبی است که از لحاظ استاندارد های بین المللی مورد تایید است.