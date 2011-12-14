بزرگترین معروف حضور مردم در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در همایش توجیهی آموزشی مسئولان و کارشناسان انتخابات مجلس نهم استان های البرز، سمنان و قم که روز چهارشنبه با حضور معاون سیاسی وزیر کشور، جانشین ستاد انتخابات و مسؤلان و کارشناسان انتخابات سه استان یاد شده در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، گفت: بر اساس آموزه های دینی مردم برخوردار از حاکمیت دینی هستند و در نظام مقدس جمهوری اسلامی به آن توجه شده است.



وی تصریح کرد: گاهی انسان ها که مبنای حاکمیت است به صورت موجودی بی ارزش و تحت حاکمیت قدرتمندان معرفی شده اند و فقط حق حیات معمولی دارند و عده ای راه افراطی طی کردند و به تایید و تمجید انسان به گونه ای پرداختند که مقوله اومانیسم را داریم و زیر بار دین و معنویت نمی رود و شاخص او انسان است.



نماینده مجلس خبرگان افزود: آموزه های اولیای الهی از جانب خداوند برای بشر ارزانی شده و آن آزادی را برای بشر با دو بال دین و معنویت در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به حضور مردم در انتخابات افزود: مردم با حضور خود و انداختن رای خود به صندوق می گویند که حاکمیت های غیر دینی معنا ندارد و بزرگترین خدمت را به بشر آموزه های دینی انجام داده است.



حسینی بوشهری گفت: انسان با داشتن حق انتخاب، برابری انسان و بدون تبعیض بودن و تعیین سرنوشت به انسانیت خود پی برده و به حاکمیت الهی پی می برد.



وی تصریح کرد: مسئولیت انسان نسبت به سرنوشت خود از ارزش های مسلم دین اسلام است و در آیات و روایات نیز به آن تاکید شده است.



امام جمعه قم تصریح کرد: مردم با حضور خود در انتخابات افتخار دیگری برای نظام پر افتخار جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسانده و دنیا شاهد حضور پرشور ملت ایران خواهد بود.



وی خطاب به کارگزاران انتخابات گفت: کارگزاران قانون را به درستی مطالعه کرده تا به درستی و در صحت کامل انتخابات برگزار شود.



آیت الله حسینی بوشهری بیان داشت: انتخابات مجرایی برای حق افراد است و انتخابات منبعی برای کارایی نظام به شمار می رود و اگر نظام می خواهند کارایی لازم را داشته باشد ما با انتخابات می توانیم این کار را انجام دهیم.



وی تاکیدکرد: اولین کار ما باید به گونه ای باشد که با هر پیام حضور حداکثری مردم در انتخابات را داشته باشیم و دلگرم کننده برای مردم باشد و در جامعه ما که امر به معروف و نهی از منکر رواج دارد بزرگترین معرف و حضور ما در انتخابات و لبیک گفتن به ندای مقام معظم رهبری است و بزرگترین منکر نیز توسط کسانی صورت می گیرد که می خواهند انتخابات را به انحراف بکشانند.

