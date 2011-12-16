محسم محسنی نسب کارگردان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم 19 آذر ماه با حضور رومینا رئیسی در لوکیشنی حوالی انتهای اتوبان شهید بابایی به پایان رسید و تدوین نیز روز گذشته توسط سهرای میرسپاسی تمام شد.

وی افزود: محمود موسوی نژاد مشغول صداگذاری "شانه دوست" است و ناصر چشم آذر نیز ساخت موسیقی را آغاز کرده‌است. این فیلم برای جشنوراه فجر امسال آماده نمایش خواهد شد.

در "شانه دوست" رز رضوی، رومینا رئیسی، جهانبخش سلطانی، شهراد وثوقی، رضا آشتیانی، محمدرضا رهبری، مهدی تهرانی، علی اصغر محمد علی، آزاده خورشید دوست، بهارک یوسفی و فائقه عسگری بازی می‌کنند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: احسان نصیری، طراح گریم: محسن بابایی، طراح صحنه و لباس:علی مربی، مدیر تولید و مجری طرح: رضا آشتیانی، دستیار کارگردان: سامرند معروفی، برنامه ریز: ابراهیم ابراهیمیان، صدابردار: ابرهیم ایرج زاد و تهیه کننده: محسن محسنی‌نسب.

فیلمنامه "شانه دوست" را محسنی‌نسب نوشته و فیلمبرداری در تهران و شهر نور مازندران انجام شده است.داستان فیلم درباره دو زن زندانی است که یکی به دلیل سرقت و دیگری به خاطر مواد مخدر در بند هستند. آنها با هم از زندان آزاد می‌شوند و شرایطی خاص برای آنها به وجود می‌آید. این فیلم بخشی از سه‌گانه‌ای است که محسنی‌نسب ساخت آن را دنبال می‌کند که اولین آن "کریستال" و بخش دیگر "کندو" است.