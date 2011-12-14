عزم ملی برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری/قلب ملت ایران مالامال از عشق است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد در چهارمین سفر استانی خود به کهگیلویه و بویراحمد عصر چهارشنبه در جمع مردم شهر سی سخت اظهار داشت: انسان بدون عشق و محبت بی معنا و حقیقت انسان به عشق و محبت است.

وی بیان کرد: پیامبر عزیز ما کانون عشق و محبت بود و برای همه موجودات هستی و انسان ها منبع و منشأ محبت بود.

وی با بیان اینکه حادثه عاشورا تجلی عشق امام حسین (ع) به انسان ها و خانواده و از عشق های الهی و توحیدی بود، اظهار داشت: اگر کسی عاشق خدا باشد، عاشق مردم، خوبی ها و کمالات است و اگر عاشق خدا نباشد وجود او سرشار از نفرت و کینه به انسان ها خواهد بود.

وی نشان عشق به خدا را عشق به مردم دانست و گفت: صحنه عاشورا همه عشق و محبت حتی نسبت به دشمنان است و امام حسین (ع) در مقابل دشمنان از روی کینه نمی جنگیدند، بلکه از روی محبت می جنگیدند و می خواستند آنها را هدایت کنند.

احمدی نژاد ادامه داد: به همین دلیل در هر لحظه ای از فرصت استفاده می کرد و آنها را به راه راست دعوت می کرد.

وی افزود: حتی در لحظه شهادت امام نسبت به قاتل خود هم کینه نداشت و در حالیکه او امام بود و قدرت هستی در دست او بود می توانست با یک اشاره همه آنها را نابود کند، اما این کار نکرد و به آنها فرصت انتخاب و آزادی داد تا خودشان حقیقت را انتخاب کنند.

رئیس جمهور گفت: اگر در جامعه عشق و محبت باشد، عظمت و پیشرفت خواهد بود، اما اگر عشق و محبت از جامعه ای رخت بربندد، جهنم مطلق است.

وی با بیان اینکه مشکلات تاریخی تا به امروز در دنیا ناشی از خالی بودن دلها از عشق به مردم است، گفت: مستکبران برای ثروت اندوزی تجاوز می کنند، بمب های اتم، شیمیایی و هیدروژنی می سازند و به کشورها حمله می کنند چون دلهای آنها از عشق و محبت خالیست و انسانی که دلش از عشق و محبت خالی شود از حیوانات پست تر است.

احمدی نژاد با بیان اینکه قلب ملت ایران مالامال از عشق و محبت است، اظهار داشت: جامعه ای که در آن عشق حاکم باشد، در آنجا فقر، ظلم و فاصله طبقاتی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: وقتی دلها خالی از عشق و محبت شود جنگ ها درگیری ها و فاصله ها به وجود می آید.

رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید همه جای ایران بر اساس عدالت، برابری و کار و تلاش ساخته شود تا در کلیه کشور شاهد پیشرفت باشیم.

وی تلاش همگانی و عزم ملی برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: فردا در شورای اشتغال استان، دولت مصوباتی را در خصوص ایجاد بسترهای اشتغال در استان خواهد داشت.

وی همچنین در خصوص مصوبات سفرهای قبلی دولت در شهرستان دنا گفت: از 193 مصوبه شهرستان دنا در سفرهای قبلی 88 مصوبه اجرا شده، 48 مصوبه در دست اجرا و 83 مصوبه هنوز اجرایی نشده است.

وی افزود: در جلسه هیئت دولت که فردا برگزار می شود، مصوبات اجرا نشده بررسی می شوند و موانع سر راه آنها برداشته خواهد شد و به سایر مصوبات شتاب داده می شود.

احمدی نژاد در پایان گردشگری را یکی از ظرفیت های بی نظیر شهرستان دنا عنوان کرد و گفت: دولت آماده واگذاری امکانات برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری این شهرستان است.