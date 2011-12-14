"معترض" شخصیت سال مجله تایم شد/ از بیداری اسلامی تا تسخیر وال استریت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله تایم آمریکا که هر ساله شخصیتی را به عنوان شخصیت سال انتخاب می کند امسال به پاس بیداری اسلامی و تظاهرات مردمی در کشورهای مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا که بعدها به کشورهای اروپایی، آمریکا (جنبش تسخیر وال استریت)، انگلیس و دیگر قاره های جهان کشیده شد به معترضان اختصاص داد.

مجله تایم در حالی "معترض" (Protester) را به عنوان شخصیت سال 2011 انتخاب کرده که سال گذشته "مارک زاکربرگ" موسس فیسبوک را به عنوان شخصیت سال انتخاب کرده بود.

خاطرنشان می شود قیامهای منطقه که بعدها به کل جهان سرایت کرد با خودسوزی "محمد بوعزیزی" جوان تونسی آغاز شد که طی 27 روز رژیم 27 ساله بن علی را ساقط کرد.