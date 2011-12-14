شورای تبلیغات اسلامی باید قشر جوان را جذب کند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرتالله لطفی بعد از ظهر چهارشنبه در دومین همایش هماندیشی مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستادهای دهه فجر که در سالن همایش صدا و سیمای مرکز اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی روزهای حساس و سرنوشتسازی را در پی داریم که تنها عملکرد مطلوب ما در این ایام انجام تکالیف تعیین شده است.
وی با بیان اینکه در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با دو مسئله حماسه 9 دی و ایامالله دهه فجر روبهرو هستیم، تصریح کرد: آنچه مسئولان از تحرکات منطقهای و فرامنطقهای مورد بررسی قرار دادهاند، حکایت از توطئهای بسیار پیچیده برای سال جاری و در آستانه انتخابات از سوی دشمنان نظام دارد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: اتفاقات سال 88 در 20 سال گذشته و همچنین تحرکات حزب کیان و توده ریشه دارد.
وی در ادامه به تشریح این هدف غربیها پرداخت و گفت: آنها مانع اصلی سر راه این هدف خود را جمهوری اسلامی ایران میدانند که برای سال جاری کشور ایران 9 پروژه را تعریف کردهاند.
لطفی اظهار داشت: در استراتژی حداقلی دشمن به دنبال تغییر رفتار در نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق زیر سئوال بردن ارزشها است.
وی با اشاره به اینکه مرکز ثقل این اهداف در انتخابات سال جاری مجلس شورای اسلامی ایران در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید برای برنامههای خود پیامهایی را تعریف کرده و با تنوعبخشی به آنها سبب جذب قشر جوان به حضور در این برنامهها شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اضافه کرد: روشنسازی ابعاد پیروزی انقلاب اسلامی برای جوانان را از جمله اقداماتی عنوان کرد که تحقق آن به تبدیل شدن جوانان به حافظان انقلاب اسلامی کمک میکند.
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