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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۲

مانور جمعیت هلال احمر خراسان بزرگ در مانه و سملقان برگزار می شود

مانور جمعیت هلال احمر خراسان بزرگ در مانه و سملقان برگزار می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از برگزاری مانور بزرگ جمعیت هلال احمر در قالب تیم های واکنش سریع با حضور استان های خراسان در شهرستان مانه و سملقان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سجادی عصر چهار شنبه در همایش دیدار دبیرکل جمعیت هلال احمر با داوطلبان جمعیت هلال احمر، خراسان شمالی زمان برگزاری این مانور را 27 آذر ماه سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: این مانور به مدت سه روز در شهرستان مانه و سملقان بر گزار می شود.

وی تصریح کرد: همزمان با آغاز به کار این مانور یک بیمارستان صحرایی نیز در روستای قاضی شهرستان مانه و سملقان راه اندازی می شود و به جمعیت 15 هزار نفری این منطقه خدمات درمانی ارائه می شود.

سجادی همچنین از خرید 150 میلیون تومان تجهیزات پزشکی جهت راه اندازی درمانگاه جامع توانبخشی استان نیز خبر داد و گفت: تا پایان سال اعتبارات تجهیز وسایل مورد نیاز این مرکز به 500 میلیون تومان افزایش پیدا می کند.

وی در ادامه به عملکرد جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون به 90 هزار نفر آموزش های امداد و نجات ارائه شده است.

کد مطلب 1483919

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