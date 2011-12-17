علی محمد صادقیار: بن به نقش همسایگان افغانستان بی توجهی کرد

"علی محمد صادقیار" رئیس موسسه انتشاراتی انیس و مدیر مسئول روزنامه انیس افغانستان در مورد کنفرانس بین المللی بن به خبرنگار مهر گفت: این کنفرانس در اصل روی مجموعه مطالبی که به پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان در 2014 مربوط می شد، تمرکز داشت. از جانب دیگر در این کنفرانس نیز مانند کنفرانس های پیشین در استانبول و دیگر کنفرانس هایی که به بررسی راههای حل مشکلات افغانستان و بازسازی این کشور پرداختند، به نقش کشورهای همسایه و سازمان های منطقه ای بی توجهی شد.

وی افزود: یکی از نقاط ضعف این کنفرانس غیبت پاکستان بود که نقش آن در مسئله افغانستان بسیار پر رنگ است. هر چند وزیران خارجه آلمان و افغانستان در مورد همکاری پاکستان با تصمیمات کنفرانس بن اطمینان دادند اما حضور پاکستان می توانست بسیار گویاتر از این سخنان باشد و به همین دلیل این غیبت به عنوان انگیزه ای منفی در این کنفرانس ارزیابی شده و نگران کننده است.

صادقیار تاکید کرد: آنگونه که مردم افغانستان انتظار دارند این کشور باید پس از سال 2014 بتواند استقلال واقعی خود را بدست آورده و با توان کافی از نظر نظامی و فناوری بتواند روند بازسازی را ادامه داده و امنیت را برقرار کند، با این حال مشکلاتی در این زمینه ها دیده می شود و با این که تلاشهایی در حال انجام است اما به هر صورت انتظارات آنگونه که می رفت برآورده نشده است.

این کارشناساس افغان در پایان یادآور شد: متاسفانه کمکهای مالی که تا کنون به افغانستان شده از طرق مختلف به هدر رفته و نتوانسته موثر باشد، از این رو امید می رود این کمکها در سالهای آینده بصورت متمرکز و با نظارت صحیح انجام گیرد تا افغانها بتوانند با یک مدیریت سالم روند بازسازی را پی بگیرند.