لزوم توجه بیشتر به کنترل کیفی در امر ساخت و ساز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار مدیر آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان قم، طی سخنانی با اشاره به کاربردهای علم و دانش در زندگی انسان گفت: عرصه عمران و ساخت و ساز از جمله عرصه هایی است که از گذشته نه چندان دور کاربرد و استفاده از علم و دانش در آن رایج شده و این روند به تدریج در حال گسترش است.



وی با تاکید بر لزوم توجه به مباحث کیفی در ساخت و سازهای عمومی و انفرادی افزود: بحث کنترل کیفی موضوع اساسی است که باید در همه ساخت و سازها به آن پرداخته شود.



استاندار قم رعایت کیفیت و استاندارد در همه شیرازه و سازه‌های عمرانی را امری مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: توجه به کیفیت مصالح علاوه بر افزایش دوام و استحکام و عمر مفید بناها از هدر رفت هزینه ها جلوگیری خواهد کرد.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به این که آزمایش‌های خاک شناسی پایه ساخت و ساز اصولی محسوب می شود ادامه داد: آزمایشگاه‌های مکانیک خاک نقش کلیدی و مهمی در ساخت و ساز داشته و بالطبع خروجی که از این آزمایشگاه ها بیرون می آید در تامین کیفیت احداث یک بنا موثر و مفید خواهد بود .



وی نظارت دقیق بر فعالیت آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک را ضروری خواند و گفت: باید تجهیزات و امکانات فنی و علمی این آزمایشگاه ها پیشرفته و به روز بوده و مردم و کارفرمایان نیز از صحت و سلامت نتایج آزمایشات و عدم دخالت سلیقه در این مراکز مطمئن باشند.



