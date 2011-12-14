حج و زیارت بهترین جایگاه معنوی و ارزشی برای خودسازی زائران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی عصر سه شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت سازمان حج و زیارت استان افزود: برنامه های اجرایی این سازمان پشتوانه ای برای ارتقای امور فرهنگی و آموزش دینی است بنابراین باید برای بهره مندی بیشتر از خدمات این سازمان برنامه ریزی شود.

وی اظهارداشت: استان گیلان بصورت ویژه دارای ظرفیت های بالایی در بخش حج عمره و زیارت عتبات و عالیات است و به این دلیل به مدیریت و برنامه ریزی منسجم تری در اعزام کاروان ها نیاز است.

استاندار گیلان ادامه داد: تاکنون17 هزار گیلانی در قالب 120 کاروان حج عمره داشته و 160 هزار نفر نیز ثبت نام جدید در استان انجام شده است.

وی ادامه داد: این امر نشان دهنده اینکه مردم ولایتمدار گیلان حج را یک فرصت معنوی برای خودسازی و خودشناسی می دانند و در پی آن هستند که از این سفرهای معنوی بیشتر بهره مند شوند.