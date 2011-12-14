ظرف دو سال آینده نیاز به پزشک متخصص در کشور مرتفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در شورای اداری شهرستان دنا افزود: استان کهگیلویه و بویر احمد در اجرای پروژه های استانی وضعیت مطلوبی به ویژه در حوزه بهداشت دارد.

وی بیان کرد: ظرف این شش سال، فعالیتی برابر با کل فعالیتهای اجرا شده قبل از آن در این استان انجام شده است.

دستجردی اظهار داشت: تعداد بالا و قابل توجه دانشجویان، نشان دهنده رشد و توسعه علمی این استان است.

وی همچنین یادآور شد: در سال گذشته 34 و امسال 30 متخصص و فوق تخصص به این استان اعزام شده درحالی که قبل از آن 15 تا 20 نفر به مجموع پزشکان متخصص این استان اضافه شده بود.

رشته های دستیاری پزشکی درکهگیلویه وبویراحمد ایجاد می شود

وزیر بهداشت بیان داشت: خوشبختانه در این استان در رشته دستیاری اطفال،هشت دانشجو در حال آموزش هستند و وزارت بهداشت آمادگی دارد در صورتی که زیر ساختها در این دانشگاه فراهم شود، نسبت به راه اندازی دیگر رشته های دستیاری اقدام کند.

نماینده مردم بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی، گفت: حضور خانم دستجردی در بخش بهداشت و درمان موجب رفع بسیاری از محرومیت ها شده است.

ستار هدایتخواه افزود: در بخش تجهیزات و افزایش تخت های بیمارستانی خدمات بسیار بزرگی صورت گرفته است به طوری که اختصاص 100 دستگاه آمبولانس و راه اندازی مراکز بستر درمانی و همچنین تجهیز آنها از جمله این دستاوردهاست.