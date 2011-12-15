انصراف بهداد از بازی در فیلم پولانسکی/ گمانه زنی برای فرهادی در اسکار 2012

به گزارش خبرنگارمهر، سینمای ایران در هفته جاری با اخباری چون پایان فیلمبرداری فیلم تازه مهرجویی، گمانه زنی و ادامه جوایز فیلم"جدایی نادر از سیمین" آغاز اکران عمومی سه فیلم،عقد قرارداد اکران عمومی"شب واقعه" در بهشت زهرا، درگذشت میر محمد تجدد، اعلام اعضای هیئت انتخاب بخش بین الملل جشنواره فجر و... روبرو بود.
- فیلم "نارنجی پوش" به کارگردانی داریوش مهرجویی جمعه هفته گذشته به پایان رسید. این در حالی است که صفی یاری مشغول تدوین این فیلم است و هنوز مشخص نیست که مهرجویی قصد دارد آخرین ساخته خود را به جشنواره فجر امسال ارائه کند یا خیر.
نارنجی پوش" نوشته مشترک مهرجویی و وحیده محمدی فر بر اساس طرحی از وحیده محمدی فر داستان حامد آبان عکاس حرفه ای مجلات و روزنامه ها است که با خواندن کتابی چنان تحت تاثیر پالایش محیط زیست و مبارزه با آشغال زایی می شود که با لباس نارنجی مخصوص رفتگران به شهرداری می پیوندد و با عنوان نارنجی پوش لیسانسه به شهرت می رسد اما اعتبار و محبوبیت حامد زندگی خصوصی و خانوادگی او را با سیلی از فراز و نشیب های عاطفی تند و ناگهانی به سمت و سویی دیگر می برد...
نقش اصلی این فیلم یعنی این عکاس را حامد بهداد در نخستین همکاری خود با مهرجویی بازی می کند. لیلا حاتمی ، طناز طباطبایی، فردوس کاویانی، همایون ارشادی، اردشیر رستمی، امید روحانی، محمدجوادجعفرپور، مهیار پورحسابی، کامشاد کوشان، علی عابدینی، کیانوش گرامی، سیمون سیمونیان، علی اصغر طبسی، فرهنگ سروری، اکبر محمدی فر ، پروین میکده ، امیر سیدی ، فرامرز روشنایی، شاهین جعفری، علیرضا حائری، امید علیمردانی، محمدرضا جعفرپور و میترا حجار بازیگران "نارنجی پوش" هستند.
- روزنامه لسآنجلس تایمز فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی را در فهرست بهترین فیلمهای خارجی سال 2011 قرار داد. در روزهای پایانی سال 2011 میلادی و با داغ شدن تنور رقابت سینمایی برای درخشش در جوایز اسکار، روزنامه لسآنجلس تایمز فهرست بهترین فیلمهای خارجی که عمیقا به دل مخاطبان و منتقدین سینما نشسته است را منتشر کرد.
فیلم "جدایی نادر از سیمین" از ایران یکی از پنج فیلم منتخب این روزنامه پرتیراژ است. ساخته جدید اصغر فرهادی این روزها با درخشش در فصل جوایز سینمایی هالیوود، انتظارها برای موفقیت در جوایز اسکار 2012 را بالا برده است. برنده جایزه خرس طلا و خرس نقرهای بهترین بازیگری از جشنواره برلین از هفته گذشته تاکنون برنده چندین جایزه جهانی از جمله بهترین فیلم خارجی سال از نگاه انجمن ملی منتقدین آمریکا و انجمن منتقدین فیلم نیویورک و جوایز فیلم مستقل بریتانیا شده و در جوایز فیلم اسپیریت نیز نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی سال است.
- حامد بهداد که در روزهای قبل به ترکیه سفر نموده بود،در شهر استامبول دیداری رسمی با رمان پولانسکی و مونیکا بلوچی داشت ،اما پس از تست زبان(ایتالیاای و فرانسه )و طرح کلی قصه توسط این کارگردان سرشناس حامد بهداد از همکاری با این پروژه پرهیز نمود و استامبول را به مقصد تورنتو کانادا ترک کرد.حامد بهداد در خصوص عدم همکاری با رمان پولانسکی گفت: متاسفانه با تمام علاقهای که به سینمای اروپا دارم نتوانستم به دلیل مغایرت با شئونات اجتماعی ایران در این فیلم حضور داشته باشم. گفتنی است این فیلم محصول مشترک ایتالیا و فرانسه است و به زودی مقابل دوربین خواهد رفت.
- محمد خزاعی دبیر سی امین جشنواره فیلم فجر روز دوشنبه 21 اذر ماه در خانه سینما با نمایندگان صنوف سینمایی دیدار کرد. دراین جلسه که در محل خانه سینما برگزار شد، نمایندگانی از صنوفی که در جشنواره فیلم فجر جایزه می گیرند و همچنین نماینده انجمن مستند سازان و تهیه کنندگان مستقل حضور داشتند. همچنین در این نشست نمایندگان صنوف پیرامون نحوه معرفی داوران خود و نحوه برگزاری سی امین دوره جشنواره فجر با خزاعی گفتگو کردند. این اتفاق می تواند نوید خوبی برای پایان مناقشات مسئولین دولتی ارشاد با خانه سینما باشد.
- فیلم "شب" ساخته رسول صدرعاملی سرانجام پس ازسه سال به اکران عمومی درمی آید. این فیلم طی این چند سال که جوایزی را از جشنوراه فجر و خارجی دریافت کرده است، هنوز نتوانسته به اکران عمومی در آید. البته تا کنون چندین بار قرارداد اکران این فیلم بسته شده ، اما به روی پرده نرفته است. در این فیلم عزت الله انتظامیف مرحوم خسرو شکیبایی و امین حیایی بازی می کنند.
- اکران عمومی سه فیلم "نفرین"، "اخلاقتو خوب کن" و گلچهره " از روز چهارشنبه 23 آذر ماه در گروه های سینمایی آزاد، قدس و مخاطب خاص آغاز شد. البته فیلم "اسب حیوان نجیبی است" نیز از روز جمعه هفته گذشته در گروه سینمایی عصر جدید اکران شده است.
- مراسم عقد قرارداد اکران عمومی "شب واقعه" به کارگردانی شهرام اسدی با حضور احمد میرعلایی تهیه کننده و حمید فرخ نژاد بازیگر سر مزار شهید دریاقلی سورانی در بهشت زهرا بسته شد. احمد میرعلایی تهیهکننده "شب واقعه" در ابتدای این مراسم گفت: صحبت درباره دریاقلی تاکنون زیاد شده است اما مساله مهم این است که چرا امروز باید به او توجه شود آن هم در روزهایی که هنوز صدای یاحسین عزاداری شنیده میشود. بعد از ساخت مستند این شهید توسط حبیب احمدزاده و فیلم "شب واقعه" دریاقلی سر زبانها افتاد و همه او را شناختند.
وی با اشاره به مراحل ساخت فیلم "شب واقعه" گفت: امروز کارگردان فیلم به دلیل سفری که داشتند در بین ما حضور ندارد. اما باید تاکید کنم که مراحل ساخت فیلم خیلی طول کشید. همه ماجمع شدیم تا نام یک شهید را زنده نگه داریم. از صدا و سیما تقاضا دارم که از این فیلم حمایت کنند زیرا این شهید برای همه ایران است. فیلمنامه خوب همایون شهنواز، کارگردانی درست شهرام اسدی و بازی به یاد ماندنی فرخنژاد در نقش شهید دریاقلی باعث شد که فیلم خوب و جذابی برای مخاطب تولید شود. امیدوارم صدا و سیما و مطبوعات به این فیلم توجه کنند.
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