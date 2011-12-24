محسن مظفری در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت دریافت حق الزحمه کاریابی های بین المللی پس از بکارگماری نیروی کار گفت: در حال حاضر بعد از بکارگماری هر فرد در خارج کشور، کاریابی بین المللی یک پایه حقوق فرد در آن کشور را به عنوان حق الزحمه دریافت می کند.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: در این بخش مشکل زیادی نداریم و کارها انجام می شود.

مظفری با بیان این مطلب که اخیرا در جلسه هیئت دولت مشکل بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه فراهم شدن امکان دریافت معافیت بیمه ای کارفرمایان در قبال جذب نیروی جدید از دفاتر کاریابی حل شده است، تصریح کرد: در این بخش مکاتبه ای با معاونت راهبردی ریاست جمهوری نیز صورت دادیم.

وی ادامه داد: در مکاتبه تاکید شده است که در این بند از ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه قبلا عنوان شده بود که بودجه آن باید از محل اعتبارات سنواتی پیش بینی شود که مورد اصلاح قرار گرفت.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: در اصلاحیه ای که صورت گرفته دولت تعهد کرده است که اعتبار بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه را تامین کند.

به گفته مظفری، از این طریق دغدغه های کاریابی ها حل شده است و تاکنون ممکن بود کارفرمایان و بنگاه ها به دلیل عدم امکان استفاده از معافیت بیمه ای نیروهای جدید خود، دیگر از دفاتر کاریابی نیرویی جذب نکنند و این موضوع باعث رکود فعالیت دفاتر مشاوره شغلی می شد.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین از این طریق تاکنون در جهت حفظ مشاغل موجود و پایداری بنگاه ها نیز ارائه معافیت های بیمه ای تاثیرات مستقیمی در سال های گذشته داشته است.