ناوگان حمل و نقل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر رستمی عصر چهار شنبه در همایش دیدار دبیرکل جمعیت هلال احمر با داوطلبان جمعیت هلال احمرخراسان شمالی، اظهار داشت: با تزریق این میزان اعتبار ناوگان حمل و نقل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برای همیشه با خودروهای فرسوده خداحافظی می کند.

وی تصریح کرد: این میزان اعتبار تا پایان سال 90 به جمعیت هلال احمر استان اختصاص می یابد.

رستمی در ادامه با تاکید بر توسعه استان های محروم کشور، اظهار داشت: جمعیت هلال احمر موظف است استان های محرومی نظیر خراسان شمالی را به شاخص های مطلوب برساند.

وی جمعیت هلال احمر را سازمانی مردمی خواند و گفت: جمعیت هلال احمر زمانی می تواند مدیریت مبتنی بر جامعه را اجرایی کند که در آن همه اقشار جامعه داوطلبانه در تمام بخش ها حضور داشته باشند.

وی در ادامه به فعالیت مرکز علمی کاربردی جمعیت هلال احمر نیز اشاره کرد و گفت: راه اندازی این مرکز به خاطر آن بود که کارکنان جمعیت هلال احمر و جوانان بتوانند در رشته های مانند مدیریت در سوانح آموزش ببینند.

وی افزود: در حال حاضر نیز شش رشته در مراکز علمی کاربردی جمعیت هلال احمر تدریس می شود.

وی تاکید کرد: انتظار داریم با همکاری و همت مسئولان 50 درصد از دانشجویان مراکز علمی کاربردی جمعیت هلال احمر را اعضای مداد گر و جوانان داوطلب این سازمان تشکیل دهند.