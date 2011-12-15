کنسرت شهرام ناظری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اولین شب این کنسرت که بدون بلیت فروشی و به صورت رایگان سه شنبه شب 22 آذرماه برگزار شد علاوه بر انبوه مخاطبان و علاقه مندان ایرانی،ازدیگر ملیت ها نیز شرکت کنندگانی حضور داشتند.

حسین پرنیا( آهنگساز) که به عنوان نوازنده سنتور در گروه حاضر است کیفیت این اجرا را خیلی خوب ارزیابی کرد و به خبرنگار مهر گفت:امشب که دومین و آخرین کنسرت ما است اجرای برنامه،هم به لحاظ اجرا و هم از نظر صدابرداری و مسائل فنی قطعا بهتر از شب اول خواهد بود هرچند که همه اعضا از کیفیت اجرای شب اول نیز راضی بودند.

وی همچنین گفت: درآینده نزدیک مجموع آثار مشترک من و آقای ناظری منتشر خواهد شد و چون هنوز این آثار منتشر نشده است ما ترجیح دادیم که فعلا در این برنامه برخی از آثار قبلی را که به صورت آلبوم منتشر شده اجرا بکنیم و باید اضافه کنم که اشعاراین قطعات جز یکی که از حافظ است، بقیه از مولانا و دیوان شمس انتخاب شده است.

در این کنسرت علاوه بر حسین پرنیا که به عنوان نوازنده سنتور و تنظیم‌کننده قطعات، ناظری را همراهی می‌کند، نوازندگانی چون ‌فرید الهامی(سازشورانگیز)، صابرنظرگاهی (تار)، سعیدنایب محمدی (عود)، یونس پاک نژاد (کمانچه)، فرهاد صفری(سازهای کوبه ای)‌ و شهرام مهدی(دف) شرکت دارند.

شهرام ناظری که در طول سه دهه گذشته معمولا هر ساله و در همین ایام در شهر قونیه (آرامگاه مولانا جلال الدین بلخی) حاضر شده و به اجرای برنامه پرداخته است در سه سال گذشته به نشانه اعتراض به اجرای برنامه های نازل، علی رغم حضورش در قونیه از برگزاری کنسرت سرباز زده بود.