عمل موفق پیوند قلب در یزد/ پنج عضو بیمار مرگ مغزی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدخلیل فروزان نیا اظهار داشت: نهمین عمل پیوند قلب در یزد با موفقیت بر روی یک بیمار انجام شد.
وی اظهار داشت: این عمل در حالی انجام شد که یک جوان 36 ساله از شهرستان خاتم به نام فرشید کاظم پور 22 روز پیش بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود و قلب وی با رضایت خانوده اش به حسین شیرسلیمیان اهدا شد.
این جراح و متخصص قلب یزدی با بیان اینکه هماکنون حال عمومی گیرنده قلب رضایتبخش است، گفت: بیمار بعد از چند روز بستری از بخش مراقبتهای ویژه به بخش قلب و عروق انتقال یافته است.
فروزان نیا بیان داشت: این بیمار طی چند روز آینده با بهبودی کامل با قلبی سالم به کانون گرم خانودهاش باز خواهد گشت.
وی ادامه داد: پنج عضو اهداکننده شامل دو کلیه، کبد، پانکراس و رودههای اهداکننده نیز برای پیوند به بیمارستان شیراز ارسال شد.
این جراح قلب یزدی اظهار امیدواری کرد: فرهنگ اهدای عضو در جامعه پررنگ تر شود تا بیماران نیازمند نیز بتوانند سلامتی خود را بازیابند.
این بیمار از یک سال و نیم گذشته در نوبت پیوند قبل قرار گرفته بود که صبح امروز این عمل پیوند بر روی وی انجام شد.
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