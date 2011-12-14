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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

عمل موفق پیوند قلب در یزد/ پنج عضو بیمار مرگ مغزی اهدا شد

عمل موفق پیوند قلب در یزد/ پنج عضو بیمار مرگ مغزی اهدا شد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان افشار یزد از انجام موفقیت آمیز نهمین عمل پیوند قلب در یزد خبر داد و گفت: پنج عضو دیگر اهدا کننده نیز به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدخلیل فروزان نیا اظهار داشت: نهمین عمل پیوند قلب در یزد با موفقیت‌ بر روی یک بیمار انجام شد.

وی اظهار داشت: این عمل در حالی انجام شد که یک جوان 36 ساله از شهرستان خاتم به نام فرشید کاظم پور 22 روز پیش بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود و قلب وی با رضایت خانوده‌ اش به حسین شیرسلیمیان اهدا شد.

این جراح و متخصص قلب یزدی با بیان اینکه هم‌اکنون حال عمومی گیرنده قلب رضایت‌بخش است، گفت: بیمار بعد از چند روز بستری از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش قلب و عروق انتقال یافته است.

فروزان ‌نیا بیان داشت: این بیمار طی چند روز آینده با بهبودی کامل با قلبی سالم به کانون گرم خانوده‌اش باز خواهد گشت.

وی ادامه داد: پنج عضو اهداکننده شامل دو کلیه، کبد، پانکراس و روده‌های اهداکننده نیز برای پیوند به بیمارستان شیراز ارسال شد.

این جراح قلب یزدی اظهار امیدواری کرد: فرهنگ اهدای عضو در جامعه پررنگ تر شود تا بیماران نیازمند نیز بتوانند سلامتی خود را بازیابند.

این بیمار از یک سال و نیم گذشته در نوبت پیوند قبل قرار گرفته بود که صبح امروز این عمل پیوند بر روی وی انجام شد.

کد مطلب 1483968

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