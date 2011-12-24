حیوانات نقاش / آثار نقاشی سوسکها محبوبترین است

به گزارش خبرنگار مهر، هایدی هلموث متصدی توانمند سازی و آموزش در باغ وحش ملی اسمیتسونیان در این باره گفته است: در میان گو نه‌های مختلف، پستانداران از با تجربه ترین حیوانات نقاش هستند.

این تامارین طلایی که نوعی میمون کوچک بومی جنگلهای ساحلی اقیانوس اطلس در برزیل است این نکته را به اثبات می رساند.



نقاشی یکی از فعالیتهای گوناگونی است که با عنوان برنامه آموزش و آماده سازی حیوانات در باغ وحش ها ارائه می شود. در این برنامه به لحاظ جسمی و روحی برای انجام فعالیت های محیطی حیوانات تحریک می شوند.



کریستین مک نایت هماهنگ کننده برنامه آموزش و توانمند سازی حیوانات در باغ وحش مینه سوتا در این باره می‌گوید:‌ بیشتر گونه ها به یک طریقی قادر به نقاشی کردن هستند اما برخی افراد درون هر گونه این استعداد را دارند در حالیکه بقیه افراد گونه ندارند.



اما بیشتر پستاندارن نظیر این تامارین سر شیری طلایی حداقل در باره این فرایند کنجکاو هستند.

لیست حیوانات هنرمند در باغ وحش ملی اسمیتسونیان بسیار شگفت انگیز است و شامل گورکن های 3 بند نیز می شود.



برخی از حیوانات ، مانند موش کور برهنه برای نقاشی کردن از همه اعضای بدن شان استفاده می کنند. هلموث و مک نایت هر دو با اطمینان اعلام کرده اند که رنگ های مورد استفاده غیر سمی بوده و ماده اولیه شان آب و دیگر محصولاتی است که توسط حامیان حیات وحش اهدا شده است.

حیوانات از فرایند نقاشی در صورتی بیشتر لذت می برند که مانند یک رفتار طبیعی عمل کند و با استفاده از اعضای بدنشان مهارتی از حیات وحش را ارائه دهند.



حتی سوسک ها و حشرات دیگر می تواند آثار هنری خلق کنند. از نقطه نظر حرفه ای، ممکن است به سختی این مهارت را ارزش گذاری کرد، به خصوص اگر جانور با اندام آغشته به رنگ در سراسر بوم حرکت کند اما مک نایت گفته است: نقاشی های سوسک ها بدلیل محبوبیت بسیار معمولاً با قیمتهای بسیار بالایی فروخته می شود.

شکارچیان خطرناک، مانند شیرها نیز علاقه زیادی به نقاشی کردن نشان داده اند. مک نایت در این باره می‌گوید: حتی خرس گریزلی در باغ وحش تحت مدیریت وی آثار هنری خلق کرده است. آنها کل بدن خود را در رنگ فرو کرده و سپس شروع به قل خوردن، نشستن و مالیدن بدنشان روی بوم می کنند.

آثار نقاشی حیوانات در حال حاضر به یک منبع قابل اعتماد درآمد برای باغ وحش منجر شده است در واقع مانند یک تکه عتیقه واقعی اغلب کپی هایی از روی نسخه های اصلی گرفته می شود که حتی ممکن است ذخیره هم بشود.



نقاشی حیوانات نادر مانند تیان تیان که از پاندا های غول پیکر است بسیار ارزشمند است.



به گفته مک نایت، نقاشی در حقیقت یک فرصت خوب برای تمرین روحی را فراهم می کند اما اگر یک حیوان نخواهد در این فعالیت شرکت کند اجباری وجود ندارد کما اینکه به عنوان مثال در میان گوشتخوارانی مانند گرگ ها برخی افراد تمایلی به این فعالیت نشان نمی دهند.

انسان های هنرمند انرژی فوق العاده و تلاش بی وقفه ای را صرف آثار خود می کنند و گاهی در میان حیوانات هنرمند نیز چنین دقت عملی مشاهده می شود.



به نظر می رسد فکر و ذهن کوجو گوریل دشت های غربی در باغ وحش ملی اسمیتسونیان نیزساعتها درگیر خلق آثار هنریش می شود.



به عنوان مثال برخی روزها که حس خلاقیت این گوریل برانگیخته می شود چندین ساعت طول می کشد که تنها چند حرکت قلمو روی بوم انجام دهد.

فعالیت های توانمند سازی در باغ وحش ها و آکواریوم ها بخشی جدایی ناپذیر از مراقبت حیوان است.



به نظر می رسد این مارمولک پلنگی در باغ وحش مینه سوتا از به عهده گرفتن این عمل به هم ریخته و نامنظم لذت می برد.

در حال حاضر نقاشی حیوانات برای بیش از یک دهه مرسوم شده است ، اما محبوبیت این فعالیت در سه تا چهار سال گذشته افزایش یافته است به طوریکه هر روز گو نه های بیشتری در باغ وحش های گوناگون این فعالیت را انجام می دهند و آثار نقاشی بسیاری از پستانداران و پرندگان ساکن باغ وحش اسمیتسونیان برای ارئه در بخش سرمایه های ملی انجمن باغ وحش داران آمریکایی جشنواره هنر در بهار 2012 برای فروش به نمایش گذاشته می شود.



