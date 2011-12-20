مولاک: غیبت پاکستان تاسف بار بود/ نقش مهم همسایگان در حل مشکلات افغانستان

"گونتر مولاک" سفیر سابق آلمان در پاکستان در مورد تحریم کنفرانس بن 2 از سوی اسلام آباد به خبرنگار مهر گفت: بدون پاکستان جامعه جهانی نمی تواند تصمیمات خود را در مورد افغانستان جامه عمل بپوشد. این که این کشور در کنفرانس بن شرکت نکرد مایه تاسف است.

وی افزود: همسایگان افغانستان بویژه پاکستان و ایران نقش مهمی در حل مشکلات افغانستان ایفا می کنند و برای ایجاد امنیت نه تنها در افغانستان بلکه در کل منطقه به همکاری این کشورها نیاز است.

مولاک یادآور شد: هر چند علت شرکت نکردن پاکستان در کنفرانس بن حمله هوایی ناتو به مرز این کشور و کشته شدن 24 نظامی پاکستانی است اما میزبان این کنفرانس آلمان بود و انتظار می رفت مقامات اسلام آباد در آن شرکت کنند.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر باید گفت که شرکت نکردن پاکستان در این کنفرانس به زیان خود این کشور نیز هست و می تواند تبعات منفی در منطقه داشته باشد. به طور کلی حضور بازیگران مهم منطقه ای در مذاکرات مربوط به افغانستان بسیار مهم است، همانطور که ایران با توجه به این مسئله در مذاکرات مذکور مشارکت کرد.

مولاک در پاسخ به علت خوش بینی برگزار کنندگان کنفرانس بن 2 نسبت به آینده افغانستان گفت: دلیل خوش بینی آلمان در مورد آینده افغانستان این است که برای حل معضلات این کشور باید امیدوار بود و بدون امیدواری نمی توان به پیشرفت دست یافت.

به گفته وی پیام کنفرانس بن این است که جامعه جهانی پس از 2014 نیز به حمایت خود از افغانستان ادامه داده و این کشور را تنها نمی گذارد. با این حال باید تلاش بیشتری برای ایجاد دولتی کارآمد در افغانستان و مبارزه با مشکلاتی مانند فساد اداری و قاچاق مواد مخدر با همکاری کشورهای همسایه انجام گیرد.