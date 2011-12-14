حل مسئله جدول زمانی دروس دانشگاه با استفاده از الگورتیم ژنتیک ممکن شد

مهدی یداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور کلی موضوع جدول زمانی به دو دسته امتحانات و دروس دانشگاهی تقسیم می شود که مسئله جدول زمانی دروس دانشگاهی از مهم ترین مباحث مطرح شده در این حوزه است.



وی با اشاره به اینکه نتیجه این پژوهش به صورت مقاله ای در کنفرانس بین المللی در کشور ترکیه ارائه شده است، افزود: در مراکز آموزشی بخشی از افت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان به دلیل عدم تنظیم یک برنامه استاندارد آموزشی از سوی مدیران این مراکز است.

این محقق دانشگاهی ادامه داد: برای تنظیم یک برنامه درسی خوب متغیرهای بسیار زیادی دخیل بوده ، به دلیل تکثر این متغیرها، برنامه ریزی توانایی اعمال تمامی آنها را در برنامه ریزی ندارد برای رفع این مشکل می توان از الگوریتم های هوشمند جهت تهیه برنامه ریزی مناسب استفاده کرد.



یداللهی به مصادیق مشکلات برنامه ریزی سنتی اشاره کرد ویاد آورشد: استادان و معلمان برای تدریس زمانهای متفاوتی را به برنامه ریزی مراکز آموزشی اعلام می کنند، از سویی مراکز آموزشی دارای منابع و امکانات محدودی بوده است.

وی، به کاربردهای الگوریتم مطرح شده در این مقاله اشاره کرد و گفت: دانشگاهها، مراکز آموزشی و مدارس کشور می توانند با استفاده از نتایج این پژوهش به سمت تهیه برنامه ریزی آموزشی با کیفیت بالاتر و مطابق با استانداردهای آموزشی گام بردارند.



این عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص کاربردهای فناوری اطلاعات این پژوهش گفت: در تلاش هستیم تا برای نخستین بار در کشور، در جهت تولید یک نرم افزار کاربردی با توانایی برنامه ریزی درسی هوشمند برای مراکز آموزشی گام برداریم.