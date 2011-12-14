شمشیربازان اردبیلی پنج سهمیه جهانی کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از 25 لغایت 28 آذرماه در دو اسلحه اپه و سابر در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار خواهد شد.

در این رقابتها 16 بازیکن برتر این دو اسلحه از کشورمان و تیمهای ملی کشورهای آذربایجان، گرجستان، اوکراین، ارمنستان، دانمارک، بلاروس و ترکیه حضور خواهند داشت.

پنج شمشیرباز از استان اردبیل نیز با کسب امتیازات لازم در رنکینگ فدراسیون عضویت تیم ملی ایران را برای حضور در این مسابقات به دست آوردند.

امیررضا کنعانی، امید فعال قیومی و حسام عزیزپور سه شمشیرباز اسلحه اپه و آرمین نوری و حامد مهدویان دو شمشیرباز در اسلحه سابر از استان اردبیل نیز در قالب تیم ملی ایران در این مسابقات حضور خواهند داشت.

گفتنی است در مسابقات سال قبل جهانی تهران، استان اردبیل صاحب سه سهمیه بود که امیررضا کنعانی در مرحله ورود به جمع چهار نفر برتر جوانان جهان مغلوب حریف کویتی خود شد و رنکینگ پنج مسابقات سال قبل را کسب کرد.

امید فعال قیومی و آرمین نوری دیگر نفرات اردبیلی تیم ایران در مسابقات سال قبل جهانی تهران بودند.

