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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۹

همایش فتنه های آخر زمانی در سینمای غرب در گرگان برگزار شد

همایش فتنه های آخر زمانی در سینمای غرب در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش فتنه های آخر زمانی در سینمای غرب و رسانه ملی از سلسله مباحث مهدویت در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منتظری در این نشست گفت: از زمانی که انسان چشم می گشاید تا فرجام، بر سر راه خود با کج راهه ها و بی راهه ها مواجه می شود و برای رسیدن به سعادت محتاج انتخاب احسن است.

وی افزود: انتخاب احسن، فقط با چشم سر تحقق نمی یابد، بلکه انسان محتاج چشم دیگری بنام چشم دل است.
 
منتظری در ادامه اظهار داشت: ما انسان ها محتاج بصیرتیم تا بتوانیم به سر منزل مقصود برسیم.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، فتنه های امروز دنیا را نسبت به دیروز رنگین تر توصیف کرد و گفت: این فتنه ها تشخیص را برای ما سخت و دشوار می کند.
 
وی در ادامه افزود: امیدواریم این نشست ها ره توشه ای باشد تا بتوانیم در انتخاب خویش شایسته، قدم برداریم.
 
دبیر شورای فرهنگی استان گلستان، قلمرو تاثیر گذاری در حوزه فرهنگ و هنر این سامان را به همت بلند دانشجویان و جوانان که سرمایه های ارزنده کشور اسلامی ما هستند، عنوان کرد.
 
در ادامه این جلسه، دکتر مجید شاه حسینی، کارشناس رسانه و استاد دانشگاه، پیرامون این مباحث، صحبت هایی ارائه داشتند.
کد مطلب 1484004

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