همایش فتنه های آخر زمانی در سینمای غرب در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منتظری در این نشست گفت: از زمانی که انسان چشم می گشاید تا فرجام، بر سر راه خود با کج راهه ها و بی راهه ها مواجه می شود و برای رسیدن به سعادت محتاج انتخاب احسن است.

وی افزود: انتخاب احسن، فقط با چشم سر تحقق نمی یابد، بلکه انسان محتاج چشم دیگری بنام چشم دل است.

منتظری در ادامه اظهار داشت: ما انسان ها محتاج بصیرتیم تا بتوانیم به سر منزل مقصود برسیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، فتنه های امروز دنیا را نسبت به دیروز رنگین تر توصیف کرد و گفت: این فتنه ها تشخیص را برای ما سخت و دشوار می کند.

وی در ادامه افزود: امیدواریم این نشست ها ره توشه ای باشد تا بتوانیم در انتخاب خویش شایسته، قدم برداریم.

دبیر شورای فرهنگی استان گلستان، قلمرو تاثیر گذاری در حوزه فرهنگ و هنر این سامان را به همت بلند دانشجویان و جوانان که سرمایه های ارزنده کشور اسلامی ما هستند، عنوان کرد.

در ادامه این جلسه، دکتر مجید شاه حسینی، کارشناس رسانه و استاد دانشگاه، پیرامون این مباحث، صحبت هایی ارائه داشتند.