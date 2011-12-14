60 درصد نیروهای اداره کل منابع طبیعی نوشهر تخصص ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق عطایی عصر چهارشنبه در شورای اداری این اداره کل ادامه داد: منابع طبیعی در منطقه غرب مازندران بدلیل وجود راه‌های ورودی از استان تهران همواره مورد توجه است و این اداره کل با کاهش و محدودیت نیرو کار بسیار دشواری را برای حفظ انفال در پیش رو خواهد داشت.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به حجم بالای کار و وسعت عرصه تحت پوشش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر از مدیران استان استدعا دارم تا به منابع طبیعی نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مازندران نوشهر با اشاره به حجم بالای فارغ التحصیلان رشته‌های منابع طبیعی در منطقه گفت: همه روزه تعداد زیادی از فارغ التحصیلان در رشته‌های مرتبط با منابع طبیعی برای درخواست اشتغال به اداره کل مراجعه می‌کنند بنابراین از استانداری مازندران خواستاریم تا زمینه اختصاص سهمیه جذب نیرو برای اداره کل منابع طبیعی فراهم شود.

در ادامه جلسه مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری مازندران با تاکید بر عزم دولت برای کوچک و چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی گفت: هدف دولت این است که با برون‌سپاری از حجم ارگان‌های دولتی کم کند، اما دستگاه‌های حاکمیتی مانند منابع طبیعی از این قاعده جداست زیرا نمی‌توان نظارت بر حفظ انفال را به بخش‌ خصوصی واگذار کرد.

فرهاد صفایی کوچکسرایی ادامه داد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا به ازای هر نفری که در منابع طبیعی بازنشسته می‌شود یک نیروی جایگزین جذب دستگاه شود تا برای حفظ و حراست از منابع ملی دچار چالش نشویم.

به گزارش مهر، طبق شاخص جهانی برای هر 10 هزار هکتار عرصه جنگلی باید یک نیرو حفاظتی به کار گرفته شود در حالی‌که در منطقه غرب مازندران به ازای هر 50 هزار هکتار یک نیروی حفاظتی فعالیت دارد.