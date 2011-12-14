علی آباد جزو مناطق حادثه خیز گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر چهارشنبه در کارگاه آموزشی مدیریت بحران افزود: اولین کارگاه آموزشی مدیریت بحران در شهرستان علی آباد کتول در حوزه های امنیتی، حقوقی، انتظامی و آب، برق، گاز برگزار شد.

وی اضافه کرد: این کارگاه با همکاری ستاد مدیریت بحران استان گلستان به مدت چهار روز در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.

دبیر ستاد بحران شهرستان علی آباد کتول گفت: با توجه به اهمیت جایگاه مدیران و کارشناسان در مدیریت بلایای طبیعی ، برنامه ریزی لازم برای برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحرانهای طبیعی در سطح شهرستان علی آباد کتول صورت گرفت.

محسن سوخته سرایی افزود: این دوره آموزشی باعث افزایش آگاهی شرکت کنندگان و کاهش خسارات در زمان بحران خواهد شد و ضمن ایجاد آمادگی کامل، انسجام و هماهنگی مجموعه را نیز بیشتر خواهد کرد. طبق برسی های بعمل آمده و مقایسه عملکرد قبل و بعد از ارائه آموزش نشان می دهد این آموزشها بر نحوه عملکرد افراد و اعضای مدیریت بحران شهرستانها اثرات مثبتی داشته است.

رسول حسام مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان درخصوص ضرورت برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران در استان گفت: امروزه بحران مقوله تخصصی و با اهمیتی است که همه مدیران باید در این حوزه کارآمدی خود را در مواقع خاص نشان دهند.

وی با اشاره به تشکیل کارگاه های مدیریت بحران به منظور بالابردن مهارت مدیران و توانمندسازی آنها افزود: هدف از توانمند سازی عبارت از فراهم شدن شرایط واگذاری اختیار و مسئولیت بیشتر و قدرت بخشیدن به مدیریت بحران و سبک هدایت است.

حسام گفت: در این فرایند به مدیران کمک می شود که باپیش بینی ،پیش گیری ومقابله وترمیم بربحران محیطی وحوزه مسئولیت خود در یک شهرستان و یا استان چیره شوند.