روزانه پنج گفتمان دینی در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی عصر چهارشنبه در جلسه اعضا ستاد گفتمانهای دینی استان اظهار داشت: با توجه به استقبال گسترده مدیران مدارس از اجرای طرح گفتمان دینی و نیز توسعه فعالیتهای فرهنگی در بین دانش آموزان، طی ماه جاری روزانه پنج گفتمان دینی در مدارس اردبیل برگزار شده است.

وی با اشاره به موضوعات این طرح اضافه کرد: حجاب و عفاف، تحکیم بنیان خانواده، فلسفه قیام امام حسین(ع)، امر به معروف ونهی از منکر، فلسفه نماز، سیره نبوی و... از جمله موضوعاتی است که بنا به سطح سنی دانش آموزان در مقاطع تحصیلی راهنمائی و دبیرستان برگزار می شود.

دبیر اجرائی گفتمانهای دینی تبلیغات اسلامی استان از اجرای 200 گفتمان دینی در سه ماهه آخر سال در اردبیل خبر داد و افزود: در این طرح اساتید حوزه و دانشگاه، روحانیون، اعضا جمعیت بانوان فرهیخته سخنرانی و سوالات و شبهات فکری دانش آموزان پاسخ خواهند داد.

مهار آسیبهای اجتماعی مهمترین هدف نشستهای دینی است

مسئل فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز در این جلسه از برگزاری 100 نشسست دینی با موضوع تحکیم بنیان خانواده در استان اردبیل خبر داد.

سارا حقی برگزاری نشستهای دینی با محوریت خانواده را در راستای مهار آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: تبیین جایگاه زنان در عرصه تعلیم و تربیت دینی فرزندان و ارتقا سطح آگاهی بانوان از حقوق والدین و فرزندان نسبت به یکذیگر از دیگر اهداف برگزاری این نشستها بوده است.

وی خانواده را رکن اصلی جامعه ای سالم، پویا و متعادل برشمرد و با اشاره به تهدیدات فراروی خانواده‌ها در عصر حاضر ابراز داشت: اکنون بیش از هر زمان دیگر، نظام خانواده در معرض هجوم عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته که غفلت از این آسیبها باعث نابسامانی جامعه خواهد شد.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان نقش زن به‌ عنوان محور اصلی کانون خانواده را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: زن نقش اصلی را در اصلاح و فساد خانواده و جامعه ایفا می‌کند و انتقال دهندگان اصلی فرهنگها در طی قرون و اعصار، زنان خانواده بودند که با انتقال فرهنگ و سنن اجتماعی باعث اعتلا دین و فرهنگ و هنر در جامعه شده اند.

