چهارمین دوره لیگ سراسری پینت بال کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها، در لیگ دسته اول هشت تیم، در لیگ دسته دوم هشت تیم و در لیگ بانوان سه تیم حضور دارند که به مدت دو روز با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

این رقابتها دومین مرحله از مراحل سه گانه لیگ پینت بال بودهکه با اعلام کمیته فنی، تیم قهرمان مراحل سه گانه به عنوان

تیم قهرمان شناخته خواهد شد.

تیم قهرمان این رقابتها، به عنوان تیم ملی ایران در رقابتهای قهرمانی پینت بال آسیا که سال آینده در مالزی برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

آری ادامه داد: دو تیم از ساری در گروه مردان و یک تیم از بابلسر در گروه زنان، نمایندگان مازندران در این رقابتها هستند.

پینت بال، یک ورزش گروهی با استفاده از گلوله های رنگی است.