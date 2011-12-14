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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۸

سعادتی خبر داد:

1100 طرح مشاغل خانگی در گیلان تصویب شد

1100 طرح مشاغل خانگی در گیلان تصویب شد

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان از تصویب هزار و 138 طرح مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک با مجموع اعتبار 31 هزار 245 میلیون ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی عصر چهارشنبه در جمع مدیران استان اظهارداشت: برای ایجاد اشتغال پایدار و مناسب  در استان حرکت رو به جلو شروع شده و  تحقق اهداف نهضت اشتغال از اولویت های کاری همه دستگاه های اجرایی مورد تاکید است و البته نتایج و عملکرد هردستگاه  اجرایی در کارنامه ای بصورت شفاف مشخص خواهد شد.

وی افزود: ارزیابی از کارکرد دستگاه ها به نتیجه عملکرد آنان در ایجاد اشتغال بستگی دارد، هرمدیری باید اولویت نخست خود را ایجاد اشتغال تعیین کند و دستگاه های اجرایی تمام وجود خود را برای تحقق اشتغال بکار گیرند.

استاندار گیلان گفت: با سرعت گرفتن کارها در دستگاه های اجرایی در مدت یک هفته گذشته طرح های خود اشتغالی به چهار هزار و 178 طرح در استان افزایش یافته، البته باید طرح های مصوب شده را برای تعیین و تکلیف پرداخت تسهیلات به بانک های عامل معرفی و کارها را در این بخش با سرعت بیشتری دنبال کنند.

وی متذکر شد: کمیته ویژه مطالبات بانک ها در دستگاه های اجرایی بصورت منظم و مرتب تشکیل می شود و دستگاه های اجرایی نیز تا یک هفته موظف هستند طرح های خود را به بانک ها معرفی و بانک ها نیز در مدت 15 روز تسهیلات اعطایی را پرداخت کنند.

کد مطلب 1484037

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