مسابقات لیگ دسته دو فوتسال خراسان رضوی در گناباد آغاز شد

حسین شاهدوست عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات لیگ دسته دو فوتسال خراسان رضوی با حضور شش تیم در محل مجموعه ورزشی کارگران گناباد آغاز شده و تا روز پنجشنبه بیست و چهارم آذر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مسابقات سه گروه شش تیمی به میزبانی شهرستانهای گناباد، بجستان و خواف حضور دارند که از هر گروه دو تیم به دور نهایی صعود می کنند.

شاهدوست ادامه داد: شش تیم صعود کننده به دور نهایی در یکی از شهرستانهای استان که بعدا مشخص خواهد شد به صورت حذفی مسابقه می دهند که تیمهای اول و دوم به لیگ دسته یک فوتسال استان صعود خواهند کرد.

وی با اشاره به تیمهای شرکت کننده گفت: تیمهای شرکت کننده در این مسابقات شهدای گمنام گناباد، لاکوی مشهد، سامان مشهد و نمایندگان چناران، گلبهار و تربت جام هستند.