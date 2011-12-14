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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۳۱

مسابقات لیگ دسته دو فوتسال خراسان رضوی در گناباد آغاز شد

مسابقات لیگ دسته دو فوتسال خراسان رضوی در گناباد آغاز شد

گناباد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تربیت بدنی گناباد از آغاز مسابقات لیگ دسته دو فوتسال خراسان رضوی با حضور شش تیم در مجموعه ورزشی کارگران این شهرستان خبر داد.

حسین شاهدوست عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مسابقات لیگ دسته دو فوتسال خراسان رضوی با حضور شش تیم در محل مجموعه ورزشی کارگران گناباد آغاز شده و تا روز پنجشنبه بیست و چهارم آذر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مسابقات سه گروه شش تیمی به میزبانی شهرستانهای گناباد، بجستان و خواف حضور دارند که از هر گروه دو تیم به دور نهایی صعود می کنند.

شاهدوست ادامه داد: شش تیم صعود کننده به دور نهایی در یکی از شهرستانهای استان که بعدا مشخص خواهد شد به صورت حذفی مسابقه می دهند که تیمهای اول و دوم به لیگ دسته یک فوتسال استان صعود خواهند کرد.

وی با اشاره به تیمهای شرکت کننده گفت: تیمهای شرکت کننده در این مسابقات شهدای گمنام گناباد، لاکوی مشهد، سامان مشهد و نمایندگان چناران، گلبهار و تربت جام هستند.

کد مطلب 1484041

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